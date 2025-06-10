تكنولوجيا: شاومي تطلق Pocket Photo Printer Pro بدمج الفيديوهات AR والرسائل الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها طابعات الصور المحمولة الصغيرة. ومن المنتظر أن تطلق الشركة طابعة Mijia Pocket Photo Printer Pro الجديدة في الصين بتاريخ 16 يونيو، بسعر يبلغ 599 يوان صيني (ما يعادل حوالي 84 دولارًا أمريكيًا).

حتى الآن، لم تُعلن الشركة عن أي تفاصيل تتعلق بتوفر هذا الإصدار في الأسواق العالمية أو عن تسعير محتمل خارج الصين.

ورغم أن السعر يبدو مناسبًا نسبيًا، فإن تكلفة الاستخدام الفعلي للطابعات المحمولة لا ينبغي الاستهانة بها، نظرًا لاعتمادها على ورق حراري خاص يحتوي على صبغات يتم تنشيطها بالحرارة بطريقة انتقائية.

تستخدم الطابعة ورق صور صغير بقياس 50 × 76 ملم (2 × 3 إنش)، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى عشر ورقات من الورق العادي في المرة الواحدة.

أما في حال استخدام ورق الصور اللاصق، فلا يمكن تحميل أكثر من خمس ورقات في الوقت نفسه. وتدعم الطابعة دقة طباعة تصل إلى 313 نقطة لكل إنش (DPI)، مع إمكانية الطباعة بالألوان أو بدرجات الرمادي حتى 256 مستوى.

وتستغرق عملية الطباعة الواحدة، حسب ما أوضحت شاومي، حوالي دقيقة واحدة فقط.

وكما يوحي اسمها، تتميز طابعة Mijia Pocket Photo Printer Pro بتصميم محمول للغاية، حيث يبلغ حجمها 142.5 × 86.9 × 26.8 ملم (5.6 × 3.4 × 1.1 إنش)، بينما يزن الجهاز نحو 308 جرامات فقط (10.9 أوقية).

وتعمل الطابعة ببطارية سعتها 880 مللي أمبير، كما يمكن التحكم بها عبر تطبيق Xiaomi Home.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الطابعة ميزات ذكية مثيرة للاهتمام، مثل إمكانية تضمين رسائل صوتية أو مقاطع فيديو بتقنية الواقع المعزز (AR) داخل الصور المطبوعة.

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