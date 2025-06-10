تكنولوجيا: تسريب علبة وسعر هاتف Oppo K13x يكشف عن مفاجآت قادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أوبو في الترويج لهاتفها الجديد Oppo K13x منذ أيام قليلة، حيث وصفته بأنه “جهاز قوي التحمل” ومصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن التوازن بين الأداء والمتانة.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن المواصفات الرسمية، إلا أنها أكدت أن الهاتف سيأتي ببطارية طويلة العمر، وشحن فائق السرعة، إضافة إلى مزايا تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واليوم، تسرّب صندوق الهاتف قبل الكشف الرسمي عنه، والذي يُتوقّع أن يتم قبل نهاية هذا الشهر، رغم عدم صدور دعوات رسمية حتى الآن.

لم يكشف التسري فقط عن تصميم العلبة، بل أشار أيضًا إلى النطاق السعري للهاتف، والذي يُرجّح أن يكون أقل من 15,000 روبية، ما يعادل فئة سعرية اقتصادية تُناسب الفئة المتوسطة.

ومن المنطقي أن يكون السعر في هذا النطاق، نظرًا لأن الهاتف يُعد خليفةً لهاتف Oppo K12x الذي أُطلق العام الماضي بسعر منافس. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان K13x سيشهد زيادة طفيفة في السعر أم لا.

حتى الآن، لم تظهر أي تفاصيل مؤكدة عن المواصفات، رغم حصول الهاتف على بعض الشهادات ورصده ضمن قائمة الأجهزة المدعومة على متجر Google Play.

لذا تبقى التوقعات مفتوحة حتى الكشف الرسمي، وسنوافيكم بأية معلومات جديدة فور توفرها.

ما هو مؤكد حتى الآن، أن K13x سينضم إلى هاتف Oppo K13 الموجود بالفعل ضمن سلسلة الشركة.

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