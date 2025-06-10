شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صنع فى 40 يوما.. روبوت بشرى بدون رأس يتلقى أوامر صوتية ينجز مهام تصنيعية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة باريسية تطوّر منتجات الهياكل الخارجية، عن روبوت بشرى لأول مرة يدعى "كالفن"، ويزعم أنه طوّر فى 40 يوما، ويتضمن أحدث ابتكارات شركة "واندركرافت" عناصر من منتجات الهياكل الخارجية للشركة، بناء على خبرتها الواسعة فى الهياكل الخارجية القوية والموثوقة، يمكن استخدام منصة "واندركرافت" المتطورة فى التصنيع.



روبوت بدون رأس

يستطيع هذا الروبوت البشرى، الذى يعمل صوتيا، ويتمتع بالتوازن الذاتى، القيام بمهام صناعية شاقة، مؤلمة وغير مريحة، كما ينجز مهاما شاقة فى مصنع "رينو"، يأتى هذا المشروع الجديد فى الوقت الذى تستثمر فيه مجموعة "رينو" فى "واندركرافت"، ومن خلال اتفاقية الشراكة التجارية، تهدف مجموعة "رينو" و"واندركرافت" إلى ضمان تطوير "كالفن"، وهى عائلة من روبوتات الجيل القادم، مخصصة للاستخدامات الصناعية فى المقام الأول، بحسب interestingengineering.

سيتيح كالفن لمجموعة رينو إعفاء عمالها من المهام الشاقة وغير المريحة، مع تقليل وقت الإنتاج وبالتالى زيادة الإنتاجية، كما يساعد الأفراد ذوى الإعاقة على المشى أو دعم العمال الصناعيين من خلال التحول للتشغيل الأوتوماتيكي فى المصانع والعيادات والمنازل.

وصرّح ماثيو ماسيلين، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة واندركرافت، "نحن فخورون بدمج تقنيتنا مع التميز الصناعى لمجموعة رينو لتقديم الجيل القادم من الروبوتات المتنقلة".