تكنولوجيا: تحديث Apple tvOS 26 يحوّل أجهزة Apple TV إلى منصات كاريوكي تفاعلية للغناء الجماعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل رسميًا عن نظام tvOS 26 لأجهزة Apple TV الخاصة بها، والذي يأتي بتحديثات جديدة تشمل واجهة تصميم مُحسّنة وميزات ذكية متعددة. أصبح النظام متاحًا للمطورين اعتبارًا من اليوم، بينما ستتوفر النسخة التجريبية للعامة في الشهر المقبل.

من أبرز مزايا هذا التحديث، قدرته على تحويل أجهزة Apple TV (من الجيل الثاني وما بعده) إلى منصات كاريوكي غنائية عند ربطها بهواتف iPhone (الجيل 11 أو الأحدث)، والتي تُستخدم كميكروفونات.

من خلال تطبيق Apple Music، يمكن تشغيل الأغاني مصحوبة بتأثيرات إضاءة ديناميكية، وعرض الترجمة الفورية للكلمات مع نطقها الصحيح باللغات المدعومة. كذلك، يستطيع المشاهدون التفاعل مع من يغنون عبر إرسال رموز تعبيرية تظهر على الشاشة.

يسمح التحديث أيضًا للمستخدمين بتحديد أي مكبر صوت يدعم AirPlay، مثل HomePod، ليكون مكبر الصوت الافتراضي الدائم لجهاز Apple TV.

وعلى صعيد الاتصالات، توسّعت خاصية Live Captions لتشمل دعمًا للغات جديدة أثناء مكالمات FaceTime، بما في ذلك الفرنسية، الألمانية، اليابانية، الكورية، الماندرين، والإسبانية. كما أضاف النظام إمكانية تخصيص جهات الاتصال باستخدام صور، لتسهيل التعرّف عليهم سريعًا.

أما الواجهة، فقد حصلت على تحديث بصري جديد يُعرف باسم Liquid Glass، والذي يُقدّم عناصر شبه شفافة تتفاعل مع الإضاءة في الخلفية، مع عرض جديد لصور الأفلام والبرامج.

تم تصميم هذه العناصر لتكون غير مشتتة أثناء المشاهدة، إلا أن استخدامها قد يشكّل تحديًا لذوي الإعاقات البصرية، وما زال من غير الواضح ما إذا كان يمكن تفعيل وضع عالي التباين ضمن النظام.

أُضيفت أيضًا مزايا جديدة تتعلق بتخصيص تجربة المشاهدة؛ حيث أصبحت التوصيات وقوائم المشاهدة مرتبطة بالحسابات الشخصية، والتي تُعرض مباشرة عند تشغيل الجهاز لتسهيل اختيار المستخدم.

وللمطورين، أتاح النظام واجهات برمجية جديدة لربط بيانات الدخول بالحسابات، مما يُبسّط عملية نقل التطبيقات وقوائم المشاهدة عند الترقية إلى أجهزة أحدث.

وأخيرًا، بالنسبة للمستخدمين الذين لا يُطفئون أجهزتهم، يمكنهم الاستمتاع بشاشات توقف تعرض مناظر خلابة من السماء أو المدن أو أعماق البحار.

المصدر