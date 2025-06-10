شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إرشادات تعرض الأطفال للشاشة حسب العمر والان مع تفاصيل الخبر

قد لا تكون هناك إرشادات رسمية بشأن حدود وقت الشاشة للأطفال ولكن هناك دعوات لوضع تدخلات نظرًا للقلق المتزايد بشأن تأثير وقت الشاشة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على الصحة النفسية والرفاهية لدى الأطفال، حيث تقدم الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل والجمعية الأمريكية لطب الأطفال إرشادات للآباء، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا، تجنبوا استخدام الوسائط الرقمية.

2- يجب على آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 شهرًا والذين يرغبون في تعريف أطفالهم بالوسائط الرقمية اختيار برامج عالية الجودة.

3- بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و5 سنوات، حددوا استخدام الشاشة بساعة واحدة يوميًا من البرامج عالية الجودة.

4- يجب على الآباء مشاهدة الوسائط مع الأطفال لمساعدتهم على فهم ما يشاهدونه.

5- تخصيص أوقاتًا اجتماعية خالية من الوسائط.