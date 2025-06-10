شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنقل ورقة واحدة من ملف Google Sheets به مئات الأوراق إلى آخر جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر الاعتماد المتزايد على أدوات الحوسبة السحابية، أصبحت Google Sheets من أبرز الوسائل المستخدمة لإدارة البيانات، خصوصًا في المشاريع الكبرى التي تتطلب تنظيمًا عاليًا وتوثيقًا مشتركًا بين فرق العمل.

وفي بعض الأحيان، قد يحتوي ملف Google Sheets واحد على عشرات أو حتى مئات الأوراق (Sheets)، ما يُصعّب عملية استخراج ورقة محددة لاستخدامها بشكل مستقل أو مشاركتها مع جهة معينة دون الكشف عن بقية البيانات.

الطريقة اليدوية لنقل ورقة إلى ملف جديد

توفر Google Sheets طريقة بسيطة وفعّالة لنقل ورقة واحدة من ملف كبير إلى ملف جديد منفصل. يكفي أن يقوم المستخدم بفتح الملف الذي يحتوي على جميع الأوراق، ثم اختيار الورقة المطلوبة من الأسفل، والضغط بزر الفأرة الأيمن على اسمها

- افتح ملف Google Sheets االذى يضم جميع الاوراق

- اختر الشيت الذى ترغب في نقله (من التبويب الموجود بالأسفل).

- اضغط كليك يمين على اسم الشيت → واختار "Copy to" → ثم اختار "New spreadsheet".

- سيظهر لك إشعار أن الشيت تم نقله لملف جديد، اضغط على اللينك الذى سيظهرلك وانتقل الي الملف الجديد.

- اذا كنت ترغب في حفظ الملف الجديد في فولدر معين على Google Drive، افتحه واضغط على "File" → "Move" ثم انقله الى المكان الذى تفضله

الحل التلقائي باستخدام Google Apps Script

في حال تكررت الحاجة إلى هذه العملية بشكل منتظم، فإن الاعتماد على الحل اليدوي قد يصبح مرهقًا ويستهلك وقتًا ثمينًا.

هنا يأتي دور Google Apps Script، وهي منصة تتيح للمستخدمين برمجة أوتوماتيكية للمهام داخل بيئة Google Workspace.

يمكن إنشاء سكربت بسيط يتيح نقل ورقة محددة (أو مجموعة أوراق) إلى ملف جديد بمجرد ضغطة زر. هذا الخيار مناسب للمهنيين الذين يديرون ملفات ضخمة بشكل دائم أو للفرق التي تعتمد على تحليل البيانات وتوثيق النتائج في ملفات منفصلة بشكل متكرر.

أهمية التنظيم وسرية البيانات

في كثير من الأحيان، يكون نقل ورقة واحدة فقط دون بقية الملف أمرًا ضروريًا للحفاظ على سرية البيانات أو لتقديم جزء محدد من المعلومات إلى عميل أو جهة خارجية. كما يُعد هذا الأسلوب وسيلة ذكية لتقليل التشتت والتركيز على محتوى معين، سواء في سياق العمل الجماعي أو عند توثيق التقارير أو أرشفة نتائج تحليلية خاصة بمشروع ما.