شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعمل إيه لو حصل اختراق لحساباتك الإلكترونية؟.. خطوات بسيطة يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تنامي التطبيقات الإلكترونية وارتفاع معدلات الاستخدام للإنترنت، قد تكون في عرضة الى اختراق حسابك، لذا فمن الضروري اتخاذ خطوات فورية وسريعة لحماية نفسك وبياناتك، لاسيما أن هاتفك قد يحتوى على الكثير من البيانات شديدة الحساسية التي قد تجعلك عرضة للابتزاز الالكتروني حال وقوعها في يد المخترق.

إليك الخطوات العملية التي يجب اتخاذها عند تعرض حسابك للاختراق: أولًا: إجراءات فورية بعد اكتشاف الاختراق:

1. تغيير كلمة المرور على الفور:



حاول تسجيل الدخول إلى الحساب المخترق وغير كلمة المرور إلى كلمة مرور قوية وفريدة وتأكد أن كلمة المرور الجديدة تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات أخرى، وإذا لم تتمكن من تسجيل الدخول، استخدم خيار "نسيت كلمة المرور" أو "استرداد الحساب" الذي توفره المنصة.

2. مراجعة إعدادات الأمان والنشاط الأخير للحساب:



بعد تغيير كلمة المرور، تحقق من إعدادات الأمان في الحساب وراجع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بالحساب وتأكد من أنها لم تتغير، ثم ابحث عن أي نشاط مريب لم تقم به بنفسك (مثل رسائل مرسلة، أو منشورات، أو تغييرات في الإعدادات).

3. إزالة أي أجهزة غير مألوفة أو مشبوهة لديها وصول إلى حسابك

4.تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) أو التحقق بخطوتين:



* إذا لم تكن مفعلة، قم بتفعيلها فورًا على جميع حساباتك الهامة (البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، البنوك، إلخ).

* تضيف هذه الميزة طبقة حماية إضافية، حيث تتطلب رمزًا إضافيًا (عادةً من تطبيق مصادقة أو رسالة نصية) للدخول، حتى لو تمكن المخترق من معرفة كلمة المرور.

5. فحص الجهاز بحثًا عن برامج ضارة :



إذا كنت تعتقد أن جهازك قد تعرض للاختراق، قم بتشغيل فحص كامل باستخدام برنامج موثوق به لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة.

وإذا كانت هناك برامج ضارة، قم بإزالتها.

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى إعادة تهيئة الجهاز بالكامل وإعادة تثبيت نظام التشغيل (مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك الهامة).

وفيما يلي بعض من الخطوات الإضافية للحماية والاسترداد:

1. إبلاغ المنصة/الخدمة:



اتصل بفريق دعم المنصة أو الخدمة التي تعرض حسابك للاختراق (مثل جوجل، فيسبوك، انستجرام، إلخ) وأبلغهم بالوضع و قد يكون لديهم إجراءات خاصة لمساعدتك في استرداد حسابك وحمايته.

2. تحذير جهات الاتصال:



إذا كان حسابك المخترق هو حساب بريد إلكتروني أو وسيلة تواصل اجتماعي، أبلغ أصدقائك وجهات الاتصال الخاصة بك بأن حسابك قد تعرض للاختراق وأنهم قد يتلقون رسائل مشبوهة ، و هذا يمنع المخترق من استغلالهم أو إرسال برامج ضارة.

3. مراجعة الحسابات الأخرى المرتبطة:



إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور أو كلمة مرور مشابهة لحسابات أخرى، قم بتغييرها على الفور و تحقق من الحسابات المرتبطة بالحساب المخترق (مثل حسابات Google Pay، أو البطاقات الائتمانية المحفوظة) وتأكد من عدم وجود نشاط مريب.