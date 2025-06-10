شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 خطوات للحفاظ على عمر بطارية هاتفك بدلاً من شراء جهاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر بطارية الهاتف الذكي من أهم مكونات الهاتف والحفاظ عليها يطيل من عمر الجهاز بشكل عام، لذا فهناك بعض النصائح التي تمكنك من الحفاظ عليها بدلاً من إهدارها وبالتالي قد تضطر لشراء هاتف جديد حل تدمير البطارية .

إليك خطوات عملية ومفصلة للحفاظ على عمر بطارية هاتفك ومتانة صلاحيتها:

1. تجنب الشحن الزائد والتفريغ الكامل

لا تشحن هاتفك بالكامل دائمًا (100%) خاصة أن بطاريات الليثيوم أيون (المستخدمة في معظم الهواتف الحديثة) لا تفضل الشحن الكامل المستمر، ويعد أفضل نطاق شحن هو بين 20% و 80%.

2. لا تفرّغ البطارية تمامًا

تجنب وصول البطارية إلى 0% بشكل متكرر كما أن التفريغ الكامل يجهد البطارية ويقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالشحن بمرور الوقت.

3. استخدم خاصية الشحن الأمثل

بعض الهواتف الذكية الحديثة، مثل آيفون، لديها ميزة "الشحن الأمثل للبطارية" التي تتعلم أنماط استخدامك وتؤخر شحن البطارية فوق 80% حتى تحتاج إليها.

4.استخدم الشاحن الأصلي أو شاحن معتمد

الشاحن الأصلي هو الأفضل، فقد تم تصميم الشاحن الأصلي ليناسب متطلبات الطاقة لهاتفك بشكل مثالي، و الشواحن المعتمدة: إذا كنت بحاجة إلى شاحن بديل، تأكد من أنه من علامة تجارية موثوقة ومعتمد لتجنب تلف البطارية أو الهاتف.

5. تجنب الشواحن الرخيصة وغير المعروفة

قد لا توفر هذه الشواحن الجهد والتيار الصحيحين، مما يؤثر سلبًا على البطارية وسلامة الجهاز.

6. إدارة درجة الحرارة

تجنب الحرارة المرتفعة لأن الحرارة هي العدو الأكبر لبطارية هاتفك و لا تترك هاتفك في السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.

7.تجنب استخدام هاتفك أثناء الشحن لفترات طويلة

خاصة إذا كان يسخن و قم بإزالة غطاء الهاتف أثناء الشحن إذا كان الهاتف يسخن بشكل ملحوظ.

8. تجنب البرودة الشديدة

درجات الحرارة شديدة البرودة يمكن أن تؤثر أيضًا على عمر البطارية وأدائها مؤقتًا.

9. تحسين إعدادات الهاتف

يتم ذلك من خلال خفض سطوع الشاشة، لأن الشاشة هي أكبر مستهلك للطاقة، لذا استخدم السطوع التلقائي أو اضبطه يدويًا على مستوى مناسب مع تشغيل الوضع الداكن (Dark Mode) وإذا كان هاتفك يحتوي على شاشة OLED، فإن الوضع الداكن يوفر طاقة البطارية بشكل كبير لأن وحدات البكسل السوداء لا تستهلك طاقة.

10. إدارة اتصال Wi-Fi و Bluetooth و GPS

أوقف تشغيل Wi-Fi و Bluetooth و GPS عندما لا تحتاج إليها، مع إدارة تحديث التطبيقات في الخلفية، من خلال تعطيل تحديث التطبيقات التي لا تحتاج إلى تحديث مستمر، وأيضا قلل من الإشعارات غير الضرورية، فكل إشعار يوقظ الشاشة ويستهلك طاقة.