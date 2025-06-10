شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديث تاريخ الميلاد المرتبط بحساب أبل على الهاتف والويب والان مع تفاصيل الخبر

يجب أن يكون تاريخ ميلادك الصحيح مسجلاً في حساب أبل الخاص بك، حيث يُستخدم هذا التاريخ في ميزات مثل "المشاركة العائلية"، وفي بعض الحالات، قد يُستخدم للمساعدة في إعادة تعيين كلمة المرور.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لدعم أبل، يمكنك تعديل تاريخ ميلادك في إعدادات حساب أبل عبر الهاتف أو الويب من خلال خطوات بسيطة.

تحديث تاريخ ميلادك بحساب أبل على الويب

- سجل الدخول إلى account apple.

- حدد "المعلومات الشخصية"، ثم اختر "تاريخ الميلاد".

- حدث تاريخ ميلادك واضغط على "حفظ".

تحديث تاريخ ميلادك بحساب أبل على جهاز iPhone أو iPad

- انتقل إلى "الإعدادات" > [اسمك].

- اضغط على "المعلومات الشخصية"، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب أبل.

- اضغط على تاريخ ميلادك لتعديله.

- حدث تاريخ ميلادك، ثم اضغط على "تم".

تغيير تاريخ ميلاد طفل بحساب أبل

لتغيير تاريخ الميلاد إلى أي عمر أقل من 13 عامًا، يجب أن يكون الحساب عضوًا في مجموعة مشاركة عائلية، ويجب أن يوافق رب العائلة على التغيير، واتبع خطوات تغيير تاريخ الميلاد على الويب.

إذا ظهرت لك رسالة "لا يمكن تغيير تاريخ ميلادك إلى هذا التاريخ"، يعني ذلك أنه لا يمكنك التغيير إلى تاريخ ميلاد لم يعد حسابًا للأطفال.