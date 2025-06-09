تكنولوجيا: #WWDC25 أبل تعلن عن تطبيق الألعاب الجديد Apple Games

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل اليوم خلال مؤتمر المطورين عن إطلاق تطبيق Apple Games الجديد، وهو وجهة مخصصة لجميع الألعاب على أجهزة آيفون وآيباد.

يجمع التطبيق بين الألعاب المتوفرة في متجر التطبيقات، وقسم خاص بـ Apple Arcade، وميزات اجتماعية من Game Center مثل قوائم المتصدرين والتحديات.

يبدو أن تطبيق Apple Games يهدف إلى توفير تجربة مخصصة ومنسقة بعناية لأكثر فئات متجر التطبيقات شعبية، وهي الألعاب المحمولة. تسعى آبل من خلاله إلى تحسين اكتشاف الألعاب ومساعدة المستخدمين على العثور على عناوين جديدة.

كما يوفر التطبيق مكانًا مركزيًا لميزات Game Center الاجتماعية، التي كانت مدفونة سابقًا ضمن إعدادات النظام. يتضمن التطبيق علامة تبويب مخصصة بعنوان “العب معًا” لإبراز تجارب الألعاب الجماعية.

سيتم تثبيت تطبيق Apple Games مسبقًا على الشاشة الرئيسية لجميع الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS 26، iPadOS 26، وmacOS Tahoe.