تكنولوجيا: #WWDC25: آبل تقدم visionOS 26 مع أدوات مكانية وشخصيات مُحسّنة ودعم PlayStation VR2 Sense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC 2025) عن إصدار visionOS 26، الذي يقدم أدوات مكانية تفاعلية، تحسينات كبيرة في الشخصيات الافتراضية (Personas)، وتجارب تعاونية جديدة لمستخدمي جهاز Apple Vision Pro.

يحول التحديث الأدوات التقليدية إلى كائنات مكانية تتكامل بسلاسة مع البيئة المادية للمستخدمين. تشمل هذه الأدوات القابلة للتخصيص الساعة، الطقس، الموسيقى، والصور، وتوفر تفاعلات فريدة تبقى ثابتة في المكان مع كل استخدام لجهاز Vision Pro. يمكن للمستخدمين تزيين محيطهم بصور بانورامية، صور مكانية، وجوه ساعات مميزة، والوصول السريع إلى قوائم تشغيل Apple Music. كما يساعد تطبيق الأدوات الجديد في اكتشاف الأدوات المتوافقة من تطبيقات iOS وiPadOS.

تشهد الشخصيات الافتراضية (Personas) أكبر تحديث لها حتى الآن، مستفيدة من التصيير الحجمي وتقنيات التعلم الآلي لتقديم تعابير واضحة ودقة مذهلة. تعرض الصور الافتراضية الآن ملامح جانبية كاملة مع تفاصيل دقيقة للشعر، الرموش، ولون البشرة. يمكن للمستخدمين معاينة شخصياتهم بشكل مكاني أثناء الإعداد واختيار من بين أكثر من 1000 تصميم للنظارات.

تُعد ميزة “المشاهد المكانية” (Spatial Scenes) إحدى الإضافات البارزة، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات العمق الحسابي لتحويل الصور العادية إلى تجارب متعددة الزوايا. يمكن للمستخدمين استكشاف هذه الصور المحسنة في تطبيقات الصور، المعرض المكاني، ومتصفح سفاري. وقد بدأت شركة Zillow بالفعل في تطبيق واجهة برمجة المشاهد المكانية في تطبيقها التفاعلي لعرض العقارات بطريقة غامرة.

يُتيح visionOS 26 تجارب مكانية مشتركة بين مستخدمي Vision Pro في نفس الغرفة، مما يسمح بمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد، ممارسة الألعاب المكانية، أو التعاون في المشاريع مع إمكانية إضافة مشاركين عن بُعد عبر فيس تايم.

يحصل متصفح سفاري على وضع تصفح مكاني يحول المقالات ويكشف عن مشاهد مكانية أثناء التمرير. ك Agência de tradução 8 ميزة جديدة تتيح لمطوري الويب تضمين نماذج ثلاثية الأبعاد مباشرة في الصفحات لتجارب تسوق وتصفح غامرة.

في مجال الألعاب، يدعم النظام الآن وحدة التحكم PlayStation VR2 Sense، التي تقدم تتبعًا دقيقًا للحركة، كشف لمس الأصابع، وردود فعل اهتزازية. كما يدعم النظام تشغيل محتوى بزاوية 180 درجة و360 درجة ومجال رؤية واسع من كاميرات Insta360، GoPro، وCanon.

تشمل التحسينات الجديدة قدرات مؤسسية مثل مشاركة الأجهزة بين الفرق، مما يتيح للمؤسسات إدارة مجموعات مشتركة من أجهزة Vision Pro. يمكن للمستخدمين حفظ بيانات العين، أنماط اليد، وصفات الرؤية، وإعدادات الوصولية على آيفون لتبديل الأجهزة بسلاسة. كما تضمن واجهة برمجة المحتوى المحمي حماية المواد السرية ومنع النسخ أو مشاركة الشاشة.

تشمل التحديثات الإضافية ميزة التمرير بالنظر للتنقل باستخدام العين، فتح قفل آيفون أثناء ارتداء Vision Pro، إعادة توجيه المكالمات من آيفون، ودعم المجلدات في عرض المنزل. كما تتوسع ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل مع تحديثات Image Playground ودعم لغات جديدة تشمل الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، والإسبانية.

يدخل visionOS 26 مرحلة النسخة التجريبية للمطورين اليوم، مع توفر الإصدار العام المخطط له في خريف 2025.

مصدر