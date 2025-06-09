تكنولوجيا: #WWDC25 آبل تكشف عن macOS Tahoe بميزات ذكية وتصميم مبتكر وميزات التكامل المحسنة بين أجهزة ماك وآيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC 2025) عن إصدار macOS Tahoe 26، الذي يقدم تصميمًا بصريًا مذهلاً مع تحسينات كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل وميزات التكامل المحسنة بين أجهزة ماك وآيفون.

يتمحور التحديث حول التصميم الجديد “Liquid Glass”، وهو يعتمد على الشفافية التي تعكس العناصر المحيطة. تم تهيئة شريط التكليف والأشرطة الجانبية وأشرطة الأدوات لإبراز المحتوى، مع شريط قوائم شفاف تمامًا يجعل الشاشات تبدو أكبر. يتمتع المستخدمون بخيارات تخصيص واسعة تشمل تلوين أيقونات التطبيقات، تخصيص ألوان المجلدات باستخدام رموز تعبيرية، وتخطيطات محسّنة لمركز التحكم.

يشهد نظام التكامل (Continuity) ترقيات كبيرة مع وصول تطبيق الهاتف إلى أجهزة ماك، حيث يجلب ميزات مألوفة من آيفون مثل قوائم المكالمات الأخيرة، جهات الاتصال، والبريد الصوتي. تشمل الإضافات الجديدة ميزة فحص المكالمات، التي تجيب تلقائيًا على المكالمات من أرقام مجهولة وتجمع معلومات المتصل، وميزة مساعدة الانتظار التي تتيح للمستخدمين البقاء في قوائم انتظار المكالمات أثناء العمل على ماك.

تظهر الأنشطة الحية من آيفون الآن في شريط قوائم ماك، مقدمة تحديثات فورية للرحلات الجوية، خدمات النقل، ونتائج المباريات الرياضية. النقر على هذه الأنشطة يفتح ميزة انعكاس آيفون لعرض تفاصيل إضافية وإجراءات.

يخضع محرك البحث Spotlight لأكبر تحديث له على الإطلاق، حيث يرتب جميع نتائج البحث بذكاء ويقدم خيارات تصفية لأنواع الملفات المحددة. يمكن للمستخدمين الآن تنفيذ مئات الإجراءات مباشرة من Spotlight، مثل إرسال بريد إلكتروني، إنشاء ملاحظات، أو تشغيل بودكاست، دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. كما يتعلم النظام روتين المستخدم ويقترح إجراءات مخصصة، مع إدخال “مفاتيح سريعة” للوصول السريع إلى المهام المتكررة.

يوسع الذكاء الاصطناعي من آبل قدراته مع ميزة الترجمة الحية في تطبيقات الرسائل، فيس تايم، والمكالمات الهاتفية، حيث تترجم المحادثات فوريًا مع الحفاظ على الخصوصية عبر المعالجة على الجهاز. كما أصبحت الاختصارات أكثر قوة مع إجراءات ذكية تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء أتمتة معقدة.

يحصل Genmoji وImage Playground على تحسينات تتيح تعديل الرموز التعبيرية الحالية وإضافة أنماط إبداعية جديدة مثل الرسم الزيتي والتصميم المتجهي عبر تكامل ChatGPT. كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد المهام من البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية، وتنظيم التذكيرات تلقائيًا في فئات منظمة.

يوفر تطبيق Apple Games الجديد تجربة ألعاب مركزية مع توصيات مخصصة وميزات اجتماعية. يتيح التراكب في الألعاب الوصول السريع إلى إعدادات النظام والتفاعل مع الأصدقاء دون مغادرة اللعبة، بينما يطيل وضع الطاقة المنخفضة مدة جلسات اللعب على البطارية.

تشمل التحديثات الإضافية تحسينات في متصفح سفاري بسرعة تحميل أسرع بنسبة 50% وأربع ساعات إضافية من بث الفيديو مقارنة بمتصفح كروم، وصول تطبيق Journal إلى ماك مع مزامنة متعددة الأجهزة، تحسينات في تطبيق الرسائل مع خلفيات واستطلاعات رأي، وتعزيزات في الوصولية تشمل تحسينات في تطبيق المكبر ودعم لغة بريل.

يدخل macOS Tahoe 26 مرحلة النسخة التجريبية للمطورين اليوم، مع توفر النسخة التجريبية العامة الشهر المقبل، والإصدار العام المخطط له في خريف 2025

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