تكنولوجيا: #WWDC25: آبل تكشف عن iPadOS 26 مع تصميم جديد ونظام نوافذ مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة آبل النقاب عن iPadOS 26، التحديث الرئيسي القادم لنظام تشغيل أجهزة آيباد، والذي يقدم مجموعة من المزايا المبتكرة. فيما يلي نظرة شاملة على الجديد في هذا الإصدار.

الميزات الجديدة في iPadOS 26

خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، أعلنت آبل عن iPadOS 26، الذي يجلب تحسينات كبيرة لتجربة مستخدمي آيباد. تشمل الميزات البارزة:

نظام نوافذ جديد: يوفر أدوات متقدمة تمكن المستخدمين من إدارة نوافذ التطبيقات وتنظيمها والتبديل بينها بسهولة، مع الحفاظ على البساطة التي يتوقعها مستخدمو آيباد. يتيح النظام تغيير حجم النوافذ بسلاسة، ووضعها في المواقع المطلوبة، وفتح عدة نوافذ في وقت واحد.

تصميم الزجاج السائل: يتماشى مع تصميم iOS 26 لتقديم تجربة بصرية متطورة.

عرض Exposé: يتيح للمستخدمين رؤية جميع النوافذ المفتوحة دفعة واحدة.

شريط القوائم: يظهر لأول مرة على آيباد، لتسهيل الوصول إلى الخيارات.

تحديث تطبيق الملفات: يقدم عرض قائمة محسّن لتسهيل التصفح.

إضافة مجلدات إلى شريط التكليف: يمكانية إضافة مجلدات من تطبيقى الملفات إلى شريط آيبادوس.

تطبيق Preview جديد: مصمم خصيصًا لآيباد لمعاينة الملفات.

مهام الخلفية: تتيح للتطبيقات تنفيذ عمليات معقدة في الخلفية.

الأنشطة الحية: تُظهر تقدم مهام الخلفية بشكل مرئي.

تحسينات صوتية متقدمة: تتيح اختيار ميكروفونات مختلفة لكل تطبيق أو موقع ويب.

تطبيق Journal: يصل إلى آيباد لأول مرة لتدوين الملاحظات الشخصية.

تطبيق Apple Games: تطبيق جديد متعدد المنصات للألعاب.

دعم Markdown في تطبيق Notes: يتيح استيراد وتصدير النصوص بتنسيق Markdown.

قلم Reed: أداة جديدة تُضاف إلى لوحة الأدوات النظامية.

تطبيق الهاتف: يصبح متاحًا على آيباد لأول مرة.

من المتوقع إطلاق النسخة التجريبية للمطورين من iPadOS 26 قريبًا، مع إصدار عام في خريف هذا العام، ومن المرجح أن يكون في منتصف سبتمبر وفقًا لأنماط إصدارات آبل السابقة.