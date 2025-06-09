شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تُعد جهاز Xbox لطفلك؟ دليل شامل للأهل لحماية أبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد إقبال الأطفال على ألعاب الفيديو، أصبح من الضروري على الأهل اتخاذ خطوات مدروسة لضبط أجهزة الألعاب، مثل Xbox، بما يضمن تجربة ممتعة وآمنة في الوقت ذاته، وفي هذا التقرير، نستعرض الخطوات الأساسية لإعداد جهاز Xbox لطفلك، مع شرح أدوات الرقابة الأبوية وتحديد المحتوى المناسب.

1. إنشاء حساب Microsoft خاص بالطفل

الخطوة الأولى هي إنشاء حساب Microsoft مخصّص لطفلك، وتوفّر مايكروسوفت إمكانية إنشاء حسابات أطفال مرتبطة بحساب ولي الأمر من خلال خدمة Microsoft Family Safety، ما يمنح الأهل القدرة على متابعة نشاطات الطفل وضبط إعدادات الخصوصية، ويمكن إنشاء الحساب من خلال زيارة موقع مايكروسوفت الرسمي.



2. ضبط أدوات الرقابة الأبوية Parental Controls

توفر Xbox إعدادات متقدّمة للرقابة الأبوية تتيح لك التحكم في الآتي:

* مدة اللعب اليومي أو الأسبوعي (Screen Time)

* نوعية الألعاب المسموح بها حسب العمر

* إمكانية الشراء من المتجر أو اللعب أونلاين

* التحكم في التواصل مع الآخرين (الرسائل، الدردشة الصوتية)

كل هذه الخيارات يمكن الوصول إليها من خلال قائمة:

Settings > Account > Family Settings > Manage Family Members

3. تحديد الألعاب والتطبيقات المناسبة للعمر

من خلال إعدادات Xbox، يمكنك تعيين تصنيف عمري مناسب (مثل PEGI 3 أو PEGI 7) بحيث لا يتمكن الطفل من تحميل أو تشغيل ألعاب لا تناسب سنه. هذا التصنيف يظهر تلقائيًا عند محاولة تثبيت لعبة غير مناسبة.

4. استخدام وضع Kids Mode على Xbox

أطلقت مايكروسوفت وضع "Kids Mode" الذي يحوّل واجهة Xbox إلى بيئة أكثر بساطة وأمانًا، مخصصة للأطفال فقط. في هذا الوضع، يمكن عرض الألعاب المسموح بها فقط، ويتم إخفاء الإعلانات وأي محتوى غير مناسب.

5. متابعة تقارير النشاط Activity Reports

عبر تطبيق Microsoft Family Safety (متاح على iOS وAndroid)، يمكن متابعة كل ما يفعله الطفل على الجهاز:

* الألعاب التي يلعبها ووقتها

* البحث على الإنترنت

* الطلبات المعلّقة للموافقة على ألعاب جديدة

هذا يمنح الأهل رؤية شاملة وتحكماً في استخدام الطفل للجهاز.