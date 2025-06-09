شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية البحث فى فيديوهات يوتيوب شورتس باستخدام Google Lens والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت "شورتس" على يوتيوب واحدة من أكثر المنصات انتشارًا لمشاهدة الفيديوهات القصيرة، إذ تغطي محتواها كل ما يمكن تخيله، من نصائح الجمال إلى مراجعات أحدث الأجهزة التقنية، لكن من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين على هذه المنصة، كما هو الحال مع إنستجرام، أنك قد تلمح شيئًا مثيرًا للاهتمام، ربما اسم كتاب أو عطر جديد أو موقع سياحي، دون أن تتمكن من إيقاف الفيديو بالسرعة الكافية لمعرفة المزيد عنه.

هذا التحدي يبدو أنه في طريقه إلى الحل بفضل دمج خاصية Google Lens في يوتيوب، وتعد "جوجل لينس" ميزة بحث بصري تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمكين المستخدم من التعرف على أي شيء يراه داخل الفيديو بمجرد لمسه أو تحديده على الشاشة.

ويمكن للمستخدمين البحث عن أي شيء يظهر أمامهم في فيديوهات شورتس بشكل فوري باستخدام Google Lens من خلال تطبيق يوتيوب نفسه، ودون الحاجة إلى مغادرة الفيديو، كل ما على المستخدم فعله هو فتح تطبيق يوتيوب على الهاتف والانتقال إلى تبويب شورتس، ثم الضغط على الشاشة لإيقاف الفيديو مؤقتًا.

عند ظهور أيقونة "لينس" أعلى الشاشة، يمكن النقر عليها، ولكن في أول استخدام، سيُطلب منك قبول الشروط والأحكام، بعد ذلك يصبح بإمكانك الضغط أو التحديد أو رسم دائرة حول أي عنصر أو نص في الفيديو للبحث عنه فورًا، كما توفر الميزة إمكانية الترجمة الفورية في حال احتوى الفيديو على نص بلغة غير مفهومة، وذلك من خلال زر "ترجمة" الموجود أسفل يمين الشاشة.

وللخروج من واجهة "لينس"، يكفي الضغط على زر إكس في أعلى اليسار أو السحب للأسفل، هذه الإضافة تعد نقلة جديدة في تجربة المشاهدة، حيث تمنح المستخدم قدرة تفاعلية أكبر مع محتوى الفيديو، وتحول المنصة من مجرد عرض للمحتوى إلى بوابة ذكية للبحث والمعرفة اللحظية.