شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الفراولة المكتمل فى شهر يونيو يضىء السماء ليل الغد والان مع تفاصيل الخبر

سيُزيّن "قمر الفراولة" المكتمل هذا الشهر سماء الليل غدا، مُقدّمًا عرضًا جميلا، ويحدث البدر كل شهر عندما يكون القمر في وضع مُقابل للشمس في سماء الأرض، مما يسمح بإضاءة قرص القمر بالكامل من منظورنا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يُشار إلى بدر يونيو عادةً باسم "قمر الفراولة" في أمريكا، ولكن هذا اللقب لا يُشير إلى لونه، مع وجود احتمال كبير لون قمر محدد حيث يتحول إلى لون أصفر برتقالي عند اقترابه من الأفق نظرًا لعادة غلافنا الجوي في تشتيت أطوال موجية مُعينة من الضوء.

يُعتقد أن هذا الاسم قد صاغته قبائل الجونكوين الأمريكية الأصلية في إشارة إلى موسم حصاد الفراولة القصير الذي يُصادف في هذا الوقت من العام، وفقًا لتقويم المزارعين القديم.

أطلقت ثقافات أخرى على هذا الحدث أسماءً مثل: القمر المُزهر، وقمر الذرة الخضراء، وقمر الولادة، وقمر الفقس.

سيحدث اكتمال القمر هذا الشهر خلال الساعات الأولى من يوم 11 يونيو، فسيظهر قرص القمر مضاءً بالكامل لمراقبي النجوم في جميع أنحاء أمريكا عندما يرتفع فوق الأفق الجنوبي الشرقي عند غروب الشمس في 10 يونيو، مما يُمثل أفضل فرصة لمجتمع التصوير الفلكي لالتقاط قمر الفراولة بالقرب من الأفق.