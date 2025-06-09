شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق SpaceX لمهمة رواد الفضاء الخاصة Ax-4 غدا.. كيف تشاهدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

ستطلق سبيس إكس أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في مهمة Ax-4 الخاصة صباح غدا الثلاثاء (10 يونيو)، ومن المقرر أن تنطلق مهمة Ax-4 على متن صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ويمكن مشاهدة الإطلاق من خلال بث مباشر خاص بموقع سبيس إكس وشركة Axiom Space، الشركة المنظمة للمهمة ومقرها هيوستن.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ستكون مهمة Ax-4 هي الرحلة المأهولة الرابعة لشركة Axiom Space إلى محطة الفضاء الدولية.

سينطلق رواد الفضاء على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon الجديدة كليًا، ويقود مهمة Ax-4 القائدة بيجي ويتسون، رائدة فضاء سابقة في ناسا، وهي حاليًا مديرة رحلات الفضاء البشرية في شركة أكسيوم، وأمضت ويتسون 675 يومًا في الفضاء حتى الآن، أي أكثر من أي أمريكي آخر.

يضم طاقم المهمة الثلاثة الآخرون الطيار شوبانشو شوكلا من الهند؛ وأخصائي المهمة البولندي سلاووش أوزنانسكي من وكالة الفضاء الأوروبية؛ وأخصائي المهمة تيبور كابو من المجر.

سيصنع هؤلاء الثلاثة الأخيرون التاريخ على متن مهمة Ax-4، ليصبحوا أول أشخاص من بلدانهم يعيشون على متن محطة الفضاء الدولية.

إذا انطلقت مهمة Ax-4 في الموعد المحدد يوم الثلاثاء، فستصل المهمة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء (11 يونيو).

وسيقضي رواد فضاء مهمة Ax-4 حوالي أسبوعين يعيشون ويعملون في المختبر المداري، وسيجرون 60 تجربة علمية خلال تلك الفترة أكثر من أي مهمة سابقة لشركة أكسيوم سبيس.

وستنتهي المهمة بهبوط في المحيط الهادئ، ولم يُحدد موعد عودة المركبة Ax-4 بعد، حيث يعتمد ذلك على أحوال الطقس في منطقة الهبوط.