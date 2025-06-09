تكنولوجيا: #WWDC25: قائمة هواتف آيفون التي ستحصل على تحديث iOS 26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2025 عن الإصدار القادم من نظام تشغيل الهواتف الذكية، iOS 26، والذي سيتوفر هذا الخريف. ومع ذلك، لن تدعم جميع طرازات آيفون هذا التحديث الجديد. فيما يلي قائمة بطرازات آيفون المتوافقة وغير المتوافقة مع iOS 26.

طرازات آيفون غير المدعومة بـ iOS 26

كما هو معتاد مع كل إصدار جديد لنظام التشغيل، قد لا تكون بعض الطرازات القديمة متوافقة. في العام الماضي، دعم iOS 18 جميع طرازات آيفون التي كانت متوافقة مع iOS 17. لكن هذا العام، هناك تغيير في قائمة الطرازات المدعومة. الطرازات التالية لن تدعم iOS 26:

آيفون XS

آيفون XS Max

آيفون XR

هذه الطرازات كانت مدعومة بـ iOS 18، لكن آبل استثنتها من تحديث iOS 26.

قائمة طرازات آيفون المتوافقة مع iOS 26

فيما يلي القائمة الكاملة لطرازات آيفون التي ستدعم iOS 26:

آيفون 16e

آيفون 16 و16 بلس

آيفون 16 برو و16 برو ماكس

آيفون 15 و15 بلس

آيفون 15 برو و15 برو ماكس

آيفون 14 و14 بلس

آيفون 14 برو و14 برو ماكس

آيفون 13 و13 ميني

آيفون 13 برو و13 برو ماكس

آيفون 12 و12 ميني

آيفون 12 برو و12 برو ماكس

آيفون 11

آيفون 11 برو و11 برو ماكس

آيفون SE (الجيل الثاني وما هو أحدث)

من المهم ملاحظة أنه حتى لو كان الطراز متوافقًا مع iOS 26، فقد لا يحصل على جميع الميزات. على سبيل المثال، شهدنا في iOS 18 أن ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل كانت حصرية للطرازات الأحدث. وبالمثل، في iOS 26، ستكون ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط على طرازات آيفون 15 برو و15 برو ماكس وجميع طرازات آيفون 16. وقد تنطبق قيود إضافية على ميزات أخرى غير متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع إطلاق النسخة التجريبية للمطورين من iOS 26 اليوم، على أن يصل الإصدار العام لجميع المستخدمين في خريف هذا العام.

المصدر