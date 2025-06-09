تكنولوجيا: WWDC 2025: آبل تدمج ChatGPT في تحديثات Image Playground وGenmoji

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل اليوم خلال مؤتمر آبل للمطورين WWDC عن مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيقي Image Playground وGenmoji.

يتيح تطبيق Image Playground الآن إمكانية إنشاء الصور باستخدام تقنية ChatGPT مباشرة، مع إدخال أنماط بصرية جديدة تشمل الرسم الزيتي، التصميم المتجهي، الأنيمي، الطباعة، والألوان المائية. كما تم توفير واجهة برمجية جديدة (API) لتطبيق Image Playground لتمكين المطورين من الاستفادة من إمكانياته.

فيما يتعلق بـ Genmoji، أصبح بالإمكان تحويل الأوصاف النصية إلى رموز تعبيرية مخصصة، مع إتاحة دمج رمزين تعبيريين معًا. إضافة إلى ذلك، تم توسيع خيارات التخصيص لرموز Genmoji الخاصة بالأشخاص، لتشمل تسريحات شعر وتعبيرات وجه متنوعة.

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