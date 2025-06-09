تكنولوجيا: #WWDC25: آبل تكشف عن tvOS 26 بالتصميم الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل اليوم عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة تلفاز آبل، وهو tvOS 26، والذي سيتوفر في خريف هذا العام. يتميز هذا التحديث بتصميم بصري جديد ومبتكر أطلقت عليه آبل اسم “الزجاج السائل”.

يتضمن tvOS 26 تحسينات ملحوظة على تطبيق آبل ميوزك، إلى جانب تسهيلات في التبديل بين الملفات الشخصية. يعتمد التصميم الجديد على تقنية العرض في الوقت الفعلي لتشتيت الألوان المحيطة ضمن عناصر واجهة المستخدم، مما يحافظ على تركيز المحتوى لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة للبرامج التلفزيونية والأفلام.

يستفيد تطبيق التلفاز من تصميم “الزجاج السائل” لعرض أغلفة جديدة بصرية مميزة، بينما تتميز الشاشة الرئيسية بأيقونات محدثة تتسم بالعمق والتأثيرات الضوئية اللامعة.

فيما يخص تطبيق آبل ميوزك سينغ، يقدم tvOS 26 تجربة محسّنة تتيح استخدام جهاز آيفون كميكروفون محمول لإضفاء الحيوية على جلسات الكاريوكي. يمكن للأصدقاء الانضمام باستخدام أجهزتهم الآيفون لإضافة أغانٍ إلى قائمة التشغيل، والتفاعل عبر الرموز التعبيرية على الشاشة.

كما يوفر النظام تحسينات في التبديل بين الملفات الشخصية، حيث يمكن تفعيل إعداد يعرض واجهة اختيار الملف الشخصي تلقائيًا عند استيقاظ جهاز آبل تي في من وضع السكون، مما يسهل الوصول إلى قوائم المشاهدة الخاصة بكل مستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم النظام شاشات توقف جديدة من نوع Aerial، مع إمكانية اختيار أي مكبر صوت متوافق مع AirPlay كمكبر صوت دائم لجهاز آبل تي في، وهي ميزة كانت حصرية سابقًا لمكبرات HomePod.

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