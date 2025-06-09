تكنولوجيا: Apple تكشف عن iOS 26 بتصميم ثوري وجاذبية بصرية فريدة #WWDC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Apple رسميًا عن نظام التشغيل iOS 26 المرتقب. يأتي هذا التحديث البرمجي الذي أعيدت تسميته بتصميم جديد تمامًا، كما أشارت الشائعات سابقًا. وقد نشرت Apple البيان الصحفي الكامل لهذا التحديث، نستعرض أبرز تفاصيله.

Apple تقدم تصميمًا برمجيًا جديدًا رائعًا وأنيقًا:

تصميم شامل عبر المنصات يركز بشكل أكبر على المحتوى ويضيف مستوى جديدًا من الحيوية، مع الحفاظ على مألوفية برامج Apple.

استعرضت Apple اليوم تصميمًا برمجيًا جديدًا وجميلًا يجعل التطبيقات وتجارب النظام أكثر تعبيرًا وجاذبية، مع الاحتفاظ بإحساس المألوفية الفورية. صُمم هذا التحديث برؤية تصميم جديدة كليًا تسمى “الزجاج السائل” (Liquid Glass). تعكس المادة الشفافة وتكسر ضوء محيطها، بينما تتحول ديناميكيًا للمساعدة في تسليط الضوء بشكل أكبر على المحتوى، مما يوفر مستوى جديدًا من الحيوية عبر عناصر التحكم، التنقل، أيقونات التطبيقات، (Widgets)، والمزيد. ولأول مرة على الإطلاق، يمتد هذا التصميم الجديد عبر جميع المنصات – iOS 26، iPadOS 26، macOS Tahoe 26، watchOS 26، و tvOS 26 – ليحقق تناغمًا أكبر مع الحفاظ على السمات المميزة التي تجعل كل منصة فريدة.

علق آلان داي، نائب رئيس Apple لتصميم واجهة المستخدم البشرية، قائلاً: “في Apple، لطالما آمنا بالاندماج العميق بين الأجهزة والبرامج الذي يجعل التفاعل مع التكنولوجيا بديهيًا، جميلًا، ومبهجًا.” وأضاف: “هذا هو أوسع تحديث لتصميم برامجنا على الإطلاق. تم تصميمه بدقة متناهية من خلال إعادة التفكير في العناصر الأساسية التي تشكل برامجنا، ويتميز التصميم الجديد بمادة جديدة كليًا تُدعى الزجاج السائل. إنها تجمع بين الخصائص البصرية للزجاج مع مرونة لا يمكن لـ Apple إلا أن تحققها، حيث تتحول اعتمادًا على المحتوى أو السياق. إنه يضع الأساس لتجارب جديدة في المستقبل، وفي النهاية، يجعل حتى أبسط التفاعلات أكثر متعة وسحرًا.”

تقديم “الزجاج السائل”: رؤية جديدة ومعبرة

مستوحى من العمق والأبعاد في نظام visionOS، يستفيد التصميم الجديد من التطورات القوية لـ Apple في الأجهزة، الشرائح، وتقنيات الرسوميات. تتسم المادة الجديدة، “الزجاج السائل”، بالشفافية وتتصرف كالزجاج في العالم الحقيقي. يتأثر لونها بالمحتوى المحيط وتتكيف بذكاء بين البيئات الفاتحة والداكنة. نشأت هذه المادة من تعاون وثيق بين فريقي التصميم والهندسة، وتستخدم “الزجاج السائل” تقنيات العرض في الوقت الفعلي وتتفاعل ديناميكيًا مع الحركة بلمسات ضوئية متلألئة. يخلق هذا تجربة حيوية تجعل استخدام iPhone، iPad، Mac، Apple Watch، و Apple TV أكثر متعة.

تمتد هذه المادة الجديدة الرائعة من أصغر العناصر التي يتفاعل معها المستخدمون يوميًا – مثل الأزرار، المفاتيح، أشرطة التمرير، النصوص، وعناصر التحكم بالوسائط – إلى العناصر الأكبر، بما في ذلك أشرطة التبويب والأشرطة الجانبية لتصفح التطبيقات. كما تتألق هذه المادة في تجارب النظام، مثل شاشة القفل، الشاشة الرئيسية، الإشعارات، مركز التحكم، والمزيد.

تصميمات تطبيقات مُحدّثة

مدفوعًا بالهدف المتمثل في تركيز أكبر على المحتوى المألوف على الفور، قام فريق تصميم Apple بدراسة كل جانب من جوانب منصات Apple لتحديد التحسينات التي يمكن إجراؤها على نطاق واسع.

تم إعادة تصميم عناصر التحكم، أشرطة الأدوات، والتنقل داخل التطبيقات. فبعد أن كانت مصممة سابقًا للشاشات المستطيلة، أصبحت الآن تتناسب تمامًا مع الزوايا المستديرة للأجهزة الحديثة ونوافذ التطبيقات – مما يحقق تناغمًا أكبر بين الأجهزة، البرامج، والمحتوى. صُممت عناصر التحكم من “الزجاج السائل” وتعمل كطبقة وظيفية مميزة تقع فوق التطبيقات. إنها تفسح المجال للمحتوى وتتحول ديناميكيًا عندما يحتاج المستخدمون إلى المزيد من الخيارات أو يتنقلون بين أجزاء مختلفة من التطبيق. وبفضل التجميعات المدروسة، أصبح من الأسهل على المستخدمين العثور على عناصر التحكم التي يحتاجونها.

تم إعادة تصميم أشرطة التبويب والأشرطة الجانبية بنفس النهج. في iOS 26، عندما يقوم المستخدمون بالتمرير، تتقلص أشرطة التبويب لتركيز الانتباه على المحتوى مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى التنقل. وفي اللحظة التي يقوم فيها المستخدمون بالتمرير لأعلى، تتمدد أشرطة التبويب بسلاسة. في iPadOS و macOS، تجعل الأشرطة الجانبية المحدثة تطبيقات مثل Apple TV أكثر غمرًا. إنها تعكس المحتوى خلفها – بينما تعكس المحتوى وخلفية شاشة المستخدم من حولها – مما يضمن أن المستخدمين لديهم دائمًا إحساس بسياقهم.

تطبق عناصر التصميم المحدثة هذه عبر تجارب جديدة ومنعشة في تطبيقات مثل الكاميرا، الصور، سفاري، فيس تايم، Apple Music، Apple News، و Apple Podcasts.

يقدم التصميم الجديد المنعش تجربة مبهجة في تطبيقات مثل الكاميرا، الصور، سفاري، وفيس تايم.

تجربة مُحسّنة عبر المنصات

يمتد التصميم الجديد عبر iOS، iPadOS، macOS، watchOS، و tvOS، مع تحديثات لتجارب النظام مثل شاشة القفل، الشاشة الرئيسية، سطح المكتب، وشريط الإرساء (Dock). للحفاظ على التركيز على موضوع خلفيات الصور على شاشة القفل، تم الآن تصميم الوقت من “الزجاج السائل” ويتكيف بسلاسة ليتناسب بأناقة خلف الموضوع.

على الشاشة الرئيسية وسطح المكتب، تم تصميم شريط الإرساء، أيقونات التطبيقات، والأدوات المصغرة كلها من طبقات متعددة من “الزجاج السائل”. تبدو رائعة، مع لمسات ضوئية متلألئة، وتسمح بخيارات تخصيص أكبر مع الحفاظ على المألوفية التي يعتمد عليها المستخدمون. على سبيل المثال، في macOS Tahoe 26، يمكن للمستخدمين تخصيص سطح المكتب وشريط الإرساء باستخدام الأدوات المصغرة وأيقونات التطبيقات التي تنبض بالحياة في مظاهر فاتحة أو داكنة، وتدرجات ألوان جديدة فاتحة وداكنة، بالإضافة إلى مظهر شفاف جديد وأنيق. وأصبح الأمر أفضل بفضل شريط القوائم الشفاف تمامًا الذي يجعل شاشة Mac تبدو أكبر.

بناء تطبيقات ديناميكية

بالنسبة للمطورين الذين يستخدمون SwiftUI، UIKit، و AppKit، توفر مجموعة محدثة من واجهات برمجة التطبيقات سهولة في تبني التصميم الجديد. من خلال استخدام مواد “الزجاج السائل” وعناصر التحكم الجديدة والمحدثة، تتاح للمطورين الفرصة لتحديث تصميم تطبيقاتهم لجعل كل تفاعل للمستخدم أكثر بديهية ومبهجة.

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