تكنولوجيا: #WWDC25: آبل تكشف عن ميزة الترجمة الفورية Live Translation في تطبيقاتها الأساسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدثها الرئيسي اليوم بمؤتمر WWDC 2025، كشفت شركة Apple عن ميزة جديدة ومبتكرة تُدعى “الترجمة الفورية” (Live Translation)، مصممة لكسر حواجز اللغة عبر تطبيقاتها الأساسية للتواصل. تعمل هذه الإمكانية بسلاسة تامة ضمن تطبيقات الرسائل، فيس تايم، والمكالمات الهاتفية، وتعتمد على نماذج لغوية متطورة مطورة بواسطة Apple نفسها، وتعمل بالكامل على الجهاز للحفاظ على خصوصية المستخدم.

في تطبيق “الرسائل”، تقوم ميزة الترجمة الفورية بترجمة النصوص تلقائيًا أثناء الكتابة، مما يضمن وصول الرسائل إلى المستلم بلغته المفضلة. كما تتم ترجمة الردود فورًا، مما يجعل المحادثات الدولية سهلة وبلا عناء.

تكتسب مكالمات “فيس تايم” ميزة ترجمة التسميات التوضيحية المباشرة، مما يتيح للمستخدمين متابعة النص المترجم مع الاستمرار في سماع صوت المتحدث الأصلي. أما المكالمات الهاتفية، فتأخذ هذه الميزة إلى مستوى أعمق، حيث توفر ترجمة منطوقة طوال المحادثة بأكملها.

يضمن تشغيل هذه العملية على الجهاز أن تظل المحادثات الشخصية خاصة تمامًا، دون إرسال أي بيانات إلى خوادم خارجية. وقد عرضت Apple الميزة من خلال سيناريوهات واقعية لتخطيط السفر، مبينةً كيف يمكن للمستخدمين التنسيق مع الأصدقاء في الخارج دون أي قيود لغوية.

تمثل الترجمة الفورية أحدث خطوة لشركة Apple في أدوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الميزة في إطار مبادرة الشركة الأوسع “Apple Intelligence” التي أُعلن عنها في مؤتمر WWDC العام الماضي.

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