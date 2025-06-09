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تكنولوجيا: WWDC 2025: آبل تُطلق Liquid Glass إعادة تصميم شاملة لكل منصاتها WWDC 2025

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: WWDC 2025: آبل تُطلق Liquid Glass إعادة تصميم شاملة لكل منصاتها WWDC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Apple اليوم عن إعادة تصميم شاملة لجميع منصاتها البرمجية الرئيسية تحت اسم “Liquid Glass”، معتمدةً لغة تصميم جديدة موحدة مستوحاة من visionOS.

كشفت Apple في خطاب الافتتاحية لمؤتمر WWDC عن إطلاق “Liquid Glass” كلغة تصميم موحدة لأنظمة iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وvisionOS في آن واحد. أشار رئيس قسم البرمجيات في Apple، كريغ فيديريغي، إلى أن “قوة Apple Silicon أصبحت مذهلة، مما يتيح تطوير برمجيات ومواد وتجارب كنا نحلم بها فقط في السابق”.

استلهمت Liquid Glass من visionOS، حيث تتخلل النظام بطبقات تعكس سلوك الزجاج الحقيقي، مع زوايا مستديرة تتماشى مع شاشات الأجهزة المنحنية. تتكيف الميزة مع احتياجات المستخدم، متغيرة عند طلب خيارات إضافية أو الانتقال بين الواجهات.

أُعيد تصميم أيقونات التطبيقات بالكامل باستخدام طبقات متعددة من Liquid Glass، مع مظهر شفاف جديد يُضاف إلى أوضاع الإضاءة الفاتحة والداكنة. أوضحت Apple أن هذه اللغة التصميمية الجديدة ستُشكل الأساس للتطورات القادمة على مدى السنوات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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