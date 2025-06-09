تكنولوجيا: Galaxy Z Fold7 سيأتي بشاشة قابلة للطي أكبر من Oppo Find N5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمحت سامسونج مؤخرًا إلى أن هناك شيئًا “Ultra” في إصدار Galaxy Z Fold القادم. وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل كثيرة حتى الآن، إلا أن مسربًا اقترح أن Galaxy Z Fold7 أو Galaxy Z Fold Ultra سيتفوق على Oppo Find N5 في حجم الشاشة.

ومع ذلك، يواصل مسربون مثل PandaFlashPro التوقع بما يمكن توقعه من الجيل القادم من Galaxy Z Fold. في منشور على منصة X، أكد المسرب أن تصميم Galaxy Z Fold لهذا العام مستوحى من Galaxy Z Fold Special Edition وليس من Galaxy Z Fold6. نتيجة لذلك، يُتوقع أن يكون الجهاز الجديد أعرض بشكل ملحوظ من الطراز العالمي الحالي، وهو ما يوحي به الإعلان التشويقي الرسمي أيضًا.

إذا تحقق ذلك، فإن Galaxy Z Fold القادم سيتفوق على Oppo Find N5 من حيث حجم الشاشة. يزعم PandaFlashPro أن إدراج حواف داخلية أنحف سيسمح لـ سامسونج بتركيب شاشة قابلة للطي أكبر بمقدار 0.2 بوصة، لتصل إلى 8.2 بوصة قطريًا. يبدو أن الكاميرات من Special Edition ستعود أيضًا، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعوم بكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. بالمناسبة، ظهرت ألوان الإطلاق وخيارات التخزين بالأمس أيضًا.

المصدر: