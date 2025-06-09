شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعى له نتائج عكسية والان مع تفاصيل الخبر

حذر خبراء من أن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لن يزيد من أمان الأطفال على الإنترنت، بل في الواقع، قد تضر هذه القيود بالأطفال من خلال زيادة عزلتهم ومواجهة المزيد من المشاكل الاجتماعية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور بيتر إيتشلز، الخبير في آثار التكنولوجيا الرقمية من جامعة باث سبا، "إذا كنا قلقين بشأن ضرر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحظر لا يحل هذه المشاكل، بل يؤخر الوصول إليها فحسب".

طُرحت فكرة حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كحل محتمل للأضرار الجسيمة التي قد يسببها الإفراط في استخدامها، ومع ذلك، سيكون الحظر صعبًا وغير عملي للغاية.

وليس من الواضح كيف تنوي الحكومات تطبيق أي حظر مُقترح، ولكن من المُرجح أن يجد العديد من الأطفال طريقة للالتفاف على أي قيد.

قالت خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي، ريا فريمان، "مع كل ما هو سلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أيضًا العديد من الإيجابيات، مثل إيجاد أشخاص متشابهين في التفكير، والدردشة مع الأصدقاء، والتواصل مع العائلة".

وأضافت: "قد تُسبب القيود انقسامات في الصداقات وتؤدي إلى العزلة إذا لم يكن الاستخدام المخصص لكل شخص متوافقًا، وأعتقد أن هذه مشكلة".

ووجدت دراسات أجريت على طلاب الجامعات أن التدخلات المصممة للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى آثار سلبية مثل الخوف من تفويت الفرص (FOMO).

ومع ذلك، فإن أكبر مخاوف الخبراء بشأن الحظر المحتمل هو أن هذا التقييد لا يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي.



