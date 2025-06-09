شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نظام iOS 26 لأبل يضيف ثلاثة تحديثات كبيرة لـ Siri والان مع تفاصيل الخبر

كشفت التقارير أننا سنبدأ بالاستفادة من تحديثات مساعد أبل الذكى سيري "Siri" هذا الخريف في نظام iOS 26، وإليك ما يمكن توقعه من تغييرات كبيرة، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

1: مساعدة سيرى الشخصية فى نظام iOS 26

تعد من مزايا سيري المحتملة في نظام iOS 26، مقارنةً بمنافسيه من الذكاء الاصطناعي، معرفة معلومات عنك وعن بياناتك الشخصية، وبما أن سيري جزء من منظومة آبل، فإنه يمكنه الوصول إلى بياناتك الأخرى بطريقة تراعي الخصوصية، وفي نظام iOS 26، سيُمكّنه هذا من تقديم مساعدة شخصية تناسب حياتك.

يمكن السؤال: "متى تهبط طائرة أمي؟" وسيجد Siri تفاصيل الرحلة ويقارنها بتتبع الرحلة في الوقت الفعلي لتحديد وقت الوصول.

2: الحوسبة بدون استخدام اليدين مع Siri

يُعد المساعد الصوتي مناسبًا للمهام الأساسية مثل ضبط المؤقتات والتذكيرات أو تشغيل الموسيقى، لكن الحوسبة بدون استخدام اليدين لا تزال غير متوفرة، ومع ذلك، ستتغير الأمور بشكل كبير مع نظام iOS 26، حيث يقدم مئات الإجراءات الجديدة، بما في ذلك طلبات التطبيقات المتعددة، فعلى سبيل المثال، ستتمكن من قول شيء مثل، "أضف صور هذا الصباح إلى ملاحظة الطيور الخاصة بي"، وسيتولى Siri الأمر، ولا حاجة لفتح تطبيق الصور أو الملاحظات، فقط قل الكلمات وينتهي الأمر.

3: خاصية التعرف على الشاشة

أضافت Siri دعمًا لنوع محدود جدًا من الوظائف المتعلقة بالشاشة قبل سنوات عديدة، على سبيل المثال، اليوم في نظام iOS 18، يمكنك قول "ذكّرني بهذا" عند عرض بريد إلكتروني، وسيُنشئ Siri تذكيرًا مع رابط للرسالة، لكن خاصية التعرّف على الشاشة الحقيقية لم تكن يومًا من اختصاص Siri، ليس حتى نظام iOS 26.

عند وصول ترقيات Siri الجديدة، ستكتسب Siri إدراكًا لمحتوى مُحدد على شاشتك، مما يُتيح لك الرجوع إليه بشكل طبيعي كما تفعل مع مساعد بشري.

وبفضل خاصية التعرّف على الشاشة، ستتمكن Siri من فهم محتوى المستخدمين واتخاذ إجراءات بشأنه في المزيد من التطبيقات بمرور الوقت.

