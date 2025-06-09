شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُحدث تغييرات جذرية فى عروضها الترويجية على هواتف آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مبيعات أجهزة آبل، بما فيها آيفون 16، تباطؤًا ملحوظًا نتيجةً لعوامل عديدة، وللتغلب على ذلك، ستعلن الشركة عن تغييرات جوهرية في طريقة تعاملها مع عروض شركات الاتصالات في متاجرها ابتداءً من 26 يونيو.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أفاد مارك جورمان، الخبير في شؤون آبل، في العدد الأخير من نشرته الإخبارية "باور أون"، أن الشركة تُخفف من قيودها على عروض شركات الاتصالات لتعزيز المبيعات، ويتوقع أن يُضاعف هذا التغيير عدد العروض الترويجية المُقدمة من شركات الاتصالات في متاجرها تقريبًا.

عادةً ما كانت متاجر آبل تسمح بعروض شركات الاتصالات فقط، حيث يُشترط على العميل تسليم جهاز قديم بحالة جيدة، أما إذا رأت الشركة أن الجهاز تالف للغاية، فسيتم إلغاء العرض الترويجي، وبالإضافة إلى ذلك، لم تُقبل العروض التي لا تتطلب استبدال الأجهزة، وكذلك عروض تسليم الأجهزة التالفة، ويدّعي جورمان أن آبل ستسمح حتى بالأجهزة التي تبلغ قيمتها التقديرية صفر دولار أمريكي ابتداءً من 26 يونيو.

كما سيتم تطبيق عروض شركات الاتصالات التي لا تتطلب استبدال أي أجهزة من الآن فصاعدًا، وهذه طريقة أخرى تُجبر آبل من خلالها على تنويع خدماتها والتوقف عن التمسك بأساليبها القديمة.

ربما كان السماح بمزيد من العروض والصفقات الترويجية لشركات الاتصالات لتعزيز المبيعات أمرًا لا مفر منه، نظرًا لحالة الصناعة، وتدرس آبل بالفعل رفع أسعار سلسلة هواتف iPhone 17 القادمة لمواجهة حالة عدم اليقين بشأن أسعار التعريفات الجمركية.