شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوضع الصامت الذكى.. كيف تجعل هاتفك الأندرويد يلتزم الصمت تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الضجيج الرقمي المتزايد، بات ضبط الهاتف على الوضع الصامت سلوكًا مطلوبًا في العديد من المواقف اليومية، مثل الاجتماعات أو أماكن العبادة أو حتى أثناء النوم، إلا أن كثيرين ينسون تفعيل هذا الوضع في الوقت المناسب، مما يتسبب في إحراج أو إزعاج غير مقصود، ولحسن الحظ، تتيح هواتف الأندرويد إمكانية تفعيل الوضع الصامت تلقائيًا عند التواجد في أماكن محددة، بفضل تقنيات تحديد الموقع الجغرافي وأدوات الأتمتة الذكية.

ميزة تعتمد على الموقع: راحة بتكنولوجيا GPS

يمكنك إعداد هاتفك الأندرويد بحيث يتحول تلقائيًا إلى الوضع الصامت عند دخولك مكانًا معينًا مثل المسجد أو مقر العمل، باستخدام خاصية "الروتينات" أو "الأوامر التلقائية" المتاحة في تطبيقات مثل Google Assistant أو عبر تطبيق "الأتمتة" الشهير MacroDroid أو Tasker.

تعتمد هذه التطبيقات على خدمة GPS لتحديد موقعك، وبناءً عليه يتم تنفيذ أمر كتم الصوت دون تدخل منك.

الخطوات باستخدام Google Assistant Routines

* افتح تطبيق Google Assistant على هاتفك

* اختر "Routines" من القائمة

* اضغط على "إضافة روتين جديد" (Add a Routine)

* في خانة "متى" (When) اختر "الوصول إلى مكان" (When I arrive at a location)

* حدد الموقع الجغرافي الذي تريد تفعيل الوضع الصامت عنده (مثل المسجد أو المكتب)

* في خانة "ما الذي يحدث" (What happens)، اختر "ضبط وضع الهاتف" (Set phone settings)

* حدد "الوضع الصامت" (Silent) أو "عدم الإزعاج" (Do Not Disturb)

* احفظ الإعدادات

خيارات متقدمة مع Tasker

أما إذا كنت تبحث عن مزيد من التحكم والخيارات الدقيقة، فإن تطبيق Tasker يمنحك قدرات أكبر. يمكنك إعداد "Profile" جديد يحدد الموقع المطلوب، ثم ربطه بـ "Task" يحتوي على أمر تحويل الهاتف إلى الوضع الصامت. هذه الطريقة تناسب المستخدمين المتقدمين الذين يريدون ضبط الإعدادات بكل تفاصيلها.

الأمان والخصوصية

رغم أن هذه التطبيقات تحتاج إلى الوصول إلى موقعك الجغرافي لتعمل، فإن معظمها يتيح خيارات خصوصية متقدمة تضمن عدم مشاركة بياناتك مع أطراف ثالثة. ومع ذلك، يُنصح دائمًا باختيار التطبيقات ذات التقييمات المرتفعة من متجر Google Play، وقراءة أذونات التطبيق بعناية.