تكنولوجيا: تسريب: Fairphone 6 قادم قريبًا بتصميم حديث وسعر 549 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق هاتف Fairphone 6 هذا الشهر، حيث كشف تسريب مفصل عن تصميمه المحدث المستدام والقابل للإصلاح بسهولة، إلى جانب معلومات أولية حول ميزاته. سيتم الكشف رسميًا عن خليفة Fairphone 5 في 25 يونيو 2025، وفقًا لما علمت به NieuweMobiel. نشرت WinFuture بالفعل صورة أولية تُظهر الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة بلون Horizon Black.

سيتوفر Fairphone 6 أيضًا بلوني Cloud White وForest Green. ورد أن إحدى الإصدارات على الأقل مزودة بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجابايت وتخزين فلاش سعة 256 جيجابايت. تم تحديث التصميم بشكل كبير، مع حواف شاشة أنحف بكثير مقارنة بـ Fairphone 5، وإطار مسطح. أحد الأزرار مصمم بلون متباين، قد يكون زر السحب الذي يفصل الغطاء الخلفي عن الجسم.

يُقال إن الغطاء الخلفي يتكون من نصفين بألوان مختلفة. تشمل الكاميرات كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع، لكن لا توجد كاميرا مقربة (تيليفوتو). يركز Fairphone 6 على تسهيل عمليات الإصلاح، حيث تُعتبر مكونات مثل الكاميرتين الخلفيتين، كاميرا السيلفي، السماعات، منفذ USB-C، الشاشة، والبطارية معيارية، مما يجعل استبدالها من قِبل المستخدمين النهائيين أمرًا بسيطًا نسبيًا. سيتم بيع قطع الغيار مباشرة للمستهلكين.

يسمح الغطاء الخلفي المعياري المنقسم للمستخدمين بإبداع تركيبات ألوان فريدة. تتكهن WinFuture بأن إطار Fairphone 6 قد يكون مصنوعًا من البلاستيك بدلاً من المعدن، نظرًا لعدم وجود خطوط هوائي مرئية. من المتوقع أن يُطلق الطراز الأساسي لـ Fairphone 6 بسعر تجزئة مقترح يبلغ 549 يورو.

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