شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكتر تطبيق ذكاء اصطناعي بيجمع معلومات عنك.. Gemini على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن ChatGPT لا يزال يحتفظ بمكانته كأشهر أداة للذكاء الاصطناعي في السوق، مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، إلا أن تقارير حديثة تسلط الضوء على جانب مهم متصل بهذه الأدوات: خصوصية المستخدمين وحجم البيانات التي يتم جمعها.

في تحليل صادر عن شركة Surfshark المتخصصة في الأمن السيبراني، تم فحص أبرز روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من حيث كمية ونوع البيانات التي تجمعها، استنادًا إلى المعلومات المتوفرة على متجر تطبيقات Apple حتى تاريخ 18 فبراير 2025.



ذكاء اصطناعي

Gemini: ملك جمع البيانات تصدر روبوت Gemini، المطوّر من شركة Google، القائمة من حيث حجم البيانات التي يجمعها، فمنذ إطلاقه في مارس 2023، جمع ما مجموعه 22 نوعًا مختلفًا من البيانات موزعة على 10 فئات، تشمل معلومات حساسة مثل الموقع، محتوى المستخدم، سجل التصفح، المعرفات، التشخيصات، بيانات الاستخدام، وحتى الوصول إلى جهات الاتصال - وهي ميزة لم تُسجّل لدى أي من منافسيه. الترتيب العام لأبرز روبوتات الدردشة الترتيب العام لأبرز روبوتات الدردشة بعد Gemini، جاء Claude في المرتبة الثانية بجمعه 13 نوعًا من البيانات، تليه أداة Copilot التابعة لمايكروسوفت بـ12 نوعًا. أما الروبوت الصيني DeepSeek، الذي أُطلق في يناير 2025، فحلّ في المنتصف بجمعه 11 نوعًا.

ChatGPT، ورغم شعبيته الواسعة، يجمع 10 أنواع من البيانات تشمل معلومات الاتصال، محتوى المستخدم، والمعرفات، بينما يوازيه في الكمية Perplexity الذي يركز أكثر على الموقع وبيانات الاستخدام.

في المرتبة الأخيرة جاء Grok، من تطوير شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، جامعًا 7 أنواع فقط من البيانات، وهو الأدنى في القائمة.

البيانات التي يتم جمعها: ما الأهم؟ جميع روبوتات الدردشة التي شملها التقرير تجمع بيانات تشخيصية عامة، تستخدم لتحسين أداء النظام، لكن اللافت أن Gemini وPerplexity فقط هما من يتتبعان أيضًا عمليات الشراء داخل التطبيقات.

في المقابل، فإن معظم هذه الأدوات — باستثناء Grok وPerplexity — تجمع محتوى المستخدم، وهو نوع من البيانات يُعدّ من أكثرها حساسية، إذ يمكن ربطه بجهات خارجية أو استغلاله في الإعلانات أو حتى تعريضه لخطر التسريب في حال تعرض الخوادم للاختراق.

الخصوصية في زمن الذكاء الاصطناعي تكشف هذه النتائج عن تفاوت ملحوظ في سياسات الخصوصية بين روبوتات الدردشة، وتعيد طرح تساؤل محوري: كيف يمكن تحقيق التوازن بين التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، وحق المستخدم في حماية بياناته الشخصية؟

فمع ازدياد الاعتماد على هذه الأدوات، تزداد أهمية الشفافية والمساءلة فيما يخص البيانات التي تُجمع، وكيفية استخدامها، ومن يمكنه الوصول إليها.

Gemini: ملك جمع البيانات تصدر روبوت Gemini، المطوّر من شركة Google، القائمة من حيث حجم البيانات التي يجمعها. فمنذ إطلاقه في مارس 2023، جمع ما مجموعه 22 نوعًا مختلفًا من البيانات موزعة على 10 فئات، تشمل معلومات حساسة مثل الموقع، محتوى المستخدم، سجل التصفح، المعرفات، التشخيصات، بيانات الاستخدام، وحتى الوصول إلى جهات الاتصال — وهي ميزة لم تُسجّل لدى أي من منافسيه. الترتيب العام لأبرز روبوتات الدردشة الترتيب العام لأبرز روبوتات الدردشة

بعد Gemini، جاء Claude في المرتبة الثانية بجمعه 13 نوعًا من البيانات، تليه أداة Copilot التابعة لمايكروسوفت بـ12 نوعًا. أما الروبوت الصيني DeepSeek، الذي أُطلق في يناير 2025، فحلّ في المنتصف بجمعه 11 نوعًا.

ChatGPT، ورغم شعبيته الواسعة، يجمع 10 أنواع من البيانات تشمل معلومات الاتصال، محتوى المستخدم، والمعرفات، بينما يوازيه في الكمية Perplexity الذي يركز أكثر على الموقع وبيانات الاستخدام.

في المرتبة الأخيرة جاء Grok، من تطوير شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، جامعًا 7 أنواع فقط من البيانات، وهو الأدنى في القائمة.

البيانات التي يتم جمعها: ما الأهم؟جميع روبوتات الدردشة التي شملها التقرير تجمع بيانات تشخيصية عامة، تستخدم لتحسين أداء النظام، لكن اللافت أن Gemini وPerplexity فقط هما من يتتبعان أيضًا عمليات الشراء داخل التطبيقات.

في المقابل، فإن معظم هذه الأدوات — باستثناء Grok وPerplexity — تجمع محتوى المستخدم، وهو نوع من البيانات يُعدّ من أكثرها حساسية، إذ يمكن ربطه بجهات خارجية أو استغلاله في الإعلانات أو حتى تعريضه لخطر التسريب في حال تعرض الخوادم للاختراق.

الخصوصية في زمن الذكاء الاصطناعي

تكشف هذه النتائج عن تفاوت ملحوظ في سياسات الخصوصية بين روبوتات الدردشة، وتعيد طرح تساؤل محوري: كيف يمكن تحقيق التوازن بين التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، وحق المستخدم في حماية بياناته الشخصية؟

فمع ازدياد الاعتماد على هذه الأدوات، تزداد أهمية الشفافية والمساءلة فيما يخص البيانات التي تُجمع، وكيفية استخدامها، ومن يمكنه الوصول إليها.