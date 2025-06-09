شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما نعرفه عن iOS 26 حتى الآن.. تصميم جديد وذكاء متطور والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق iOS 26، تحديث iPhone الجديد، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر Apple WWDC ، وإليكم ملخصًا لجميع ميزات iOS 26 الجديدة التي يُشاع ظهورها: إعادة تصميم رئيسية جديدة لنظام التشغيل هذا هو الحدث الأبرز مع أن iOS 26 سيُقدّم العديد من الميزات الجديدة الأخرى، إلا أن أبرز ما سيُميّزه بلا شك هو إعادة تصميم Apple، ومن المتوقع أن يتميز نظام التشغيل iOS 26 بأكبر تغييرات في تصميم iPhone منذ نظام التشغيل iOS 7، والذي كان منذ 12 عامًا الآن.

فيما يلى ملخص مارك جورمان لما هو قادم : الميزة الرئيسية في هذا التصميم الجديد هي تناسق عناصر التحكم والأيقونات والأزرار وديناميكيات واجهة المستخدم وآلياتها في نظامي iOS وmacOS، واجهات أجهزة iPad وMac وiPhone متشابهة جدًا، لكنها تختلف اختلافًا كبيرًا.

أشياء مثل أزرار القوائم، وشريط القوائم، وأزرار إغلاق التطبيقات، وشكل وعمل شريط الأدوات. هناك اختلافات كثيرة بين أنظمة التشغيل ، لذا فالأمر يتعلق بإضفاء الاتساق، وإضافة تأثيرات زجاجية على واجهة المستخدم، وإعادة تصميم بعض التطبيقات ليتمكن الجيل الجديد من المستخدمين من فهمها بشكل أفضل، وجعلها تبدو أكثر تناسقًا بين المستخدم والأجهزة ، وستكون مجموعة تغييرات جذرية ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليها، لكن من المتوقع أنها ستُعجب المستخدمين في النهاية.

أسهل في الاستخدام

أسرع في التنقل

أسهل للتعلم

الأهداف المعلنة لشركة Apple لإعادة التصميم هي جعل نظام التشغيل iOS وiPhone:

ذكاء أبل 2.0 شهد العام الماضي الفصل الأول من ذكاء Apple، ولكن سيتم الكشف عن العام الثاني كجزء من نظام التشغيل iOS 26 ، وفيما يلي بعض الميزات التي نتوقعها:

ترقيات الذكاء الاصطناعي لـ Siri : من المتوقع أن يتم شحن ميزات Siri الثلاثة المتأخرة في نظام التشغيل iOS 18 أخيرًا هذا الخريف.



تكاملات الذكاء الاصطناعي الجديدة مع جهات خارجية : مثل ChatGPT في العام الماضي، ستضيف Apple المزيد من الخيارات لنماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية في نظام التشغيل iOS.



تحسينات بطارية iPhone : بفضل الذكاء الاصطناعي، سيتم تعزيز عمر بطارية iPhone الخاص بك.



توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل المزيد من التطبيقات : سيتم توسيع نطاق الميزات مثل Image Playground وGenmoji والمزيد لتشمل المزيد من تطبيقات Apple.

تطبيقات Apple الجديدة والمحدثة فى كل عام، تُضيف إصدارات iOS الجديدة تغييرات كبيرة وصغيرة إلى تطبيقات نظام Apple ، حتى الآن كانت التغييرات المُشاعة نادرة، ولكن من المتوقع أن نرى تحسينات تطبيقات أكبر بكثير في iOS 26 مما تم الإعلان عنه حتى الآن، إليك ما أشارت إليه الشائعات:

تطبيق الألعاب : تعمل Apple على إنشاء تطبيق ألعاب مخصص خاص بها، وهو يستوعب وظائف Game Center ويضيف المزيد منها.



الترجمة المباشرة في Translate : ستتيح AirPods وتطبيق Translate المحدث الترجمة المباشرة لأول مرة.



تطبيق Health الجديد مع Apple Health+ : تسجيل الطعام ومقاطع الفيديو التعليمية وحتى ميزة التدريب بالذكاء الاصطناعي قادمة.



تحسينات رسائل RCS : سيتم إضافة تشفير شامل والمزيد من ترقيات RCS إلى الرسائل.

جميع ميزات iOS 26 المتنوعة فيما يلي مجموعة مختارة من الميزات الأخرى التي يشاع أنها ستتوفر في نظام التشغيل iOS 26 والتي نتوقع رؤيتها في الأسبوع المقبل عندما تكشف Apple عن أحدث برامجها: