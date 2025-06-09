شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاشة بلا ثقوب وأيفون قابل للطي.. 5 تحديثات مستقبلية مرتقبة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت تقارير بأن شركة أبل تخطط لمزيد من التحديثات في تصميم هواتف iPhone التي ستصدر فى عامى 2026 و2027، وفيما يلى تحديثات آيفون المتوقعة القادمة فى خطوات:

1- قال تقرير أن جزر الكاميرا الكبيرة فى iPhone 17 هي مجرد بداية لترقيات Apple الجديدة.

2- سينقل iPhone 18 الذي سيصدر في عام 2026، Face ID أسفل الشاشة، وستتخلص الشاشة من الجزيرة الديناميكية لثقب بدلاً من ذلك.

3- سيحتوي iPhone الذي سيصدر في عام 2027 أخيرًا على شاشة بدون فتحات ، كما سيتم نقل Face ID بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية أسفل الشاشة، مما يجعل iPhone بشاشة أمامية كاملة حقًا.

4- سيصادف عام 2027 الذكرى العشرين لإطلاق هاتف iPhone ، ومن المتوقع أن تطلق Apple طراز iPhone Pro جديدًا بالإضافة إلى هاتف iPhone القابل للطي الذي طال انتظاره ، وتشير التقارير حول طراز Pro الجديد إلى أنه سيركز على تصميم يعتمد في الغالب على الزجاج ، وقد يكون هاتف iPhone المزود بشاشة بدون أي فتحات هو طراز Pro الجديد.

5- روّجت Apple لاتجاه الشقوق على شاشات الهواتف بعد أن ظهر هاتف Sharp Aquos S2 لأول مرة في عام 2017، وقد أدى ذلك أيضًا إلى ولادة تصميم ثقب الشاشة الذي لا تزال تستخدمه معظم الهواتف الذكية الحديثة .