شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤتمر المطورين WWDC 2025 يعقد بعد أيام قليلة.. كل ما يتوقع أن تعلنه آبل والان مع تفاصيل الخبر

أصبح مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025 على الأبواب، وتُسلّط العديد من التقارير الضوء على ما ستُعلن عنه الشركة ، وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أن الحدث سيُعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو.

وسيُبث الحدث مباشرةً على يوتيوب، ومن المقرر أن يُلقي كلمةً رئيسيةً في 9 يونيو، ابتداءً من الساعة 1 ظهرًا بعد الإعلان عن التاريخ والوقت، أبقت الشركة إعلاناتها الأخرى سريةً حتى الآن، لكن الشائعات والتسريبات تُغطي كل شيء، وقد يُسلّط مؤتمر WWDC 2025 الضوء على نظام iOS القادم، وميزات Apple Intelligence المُتقدّمة، وتحديثًا شاملًا لنظام VisionOS، ولمحةً عن هاتف iPhone 17 Air ، نحن على يقين بأنه بينما سيُسلّط الضوء على البرمجيات، قد تبقى الأجهزة مخفية.

أبرز ما ستكشف عنه أبل فى WWDC 2025 واجهة جديدة

من المتوقع أن يركز مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC 2025) على التحسينات أكثر من التركيز على الحيل الجديدة الرئيسية ، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تُعدّ الشركة تحديثًا بصريًا شاملًا لجميع منصاتها - iOS، وiPadOS، وmacOS، وwatchOS، وtvOS - مع إعادة تصميم شاملة تحمل الاسم الرمزي Solarium ، مستوحى من VisionOS، ويمكن للمستخدمين توقع تصميمات أكثر سلاسة، بما في ذلك أيقونات مستديرة وقوائم شفافة، مما يُضفي حيوية جديدة على الواجهة التي شهدت تغييرًا جذريًا في iOS 7.

سيحل iOS 26 محل iOS 19

في خطوة لتبسيط نظام تسمية برامجها، قد تتخلى Apple أيضًا عن أرقام الإصدارات التقليدية، فبدلاً من iOS 19 أو macOS 15، قد نرى أسماءً مثل iOS 2026 وmacOS 2026، مما يُوازي التحديثات مع السنوات التقويمية وهو تغيير منطقي، وإن كان متأخرًا، من أجل الوضوح عبر المنصات.

على الرغم من أن إعادة التصميم تُعتبر محور الاهتمام، إلا أن آبل لن تُطلقها خالية الوفاض من الميزات ، ومن المتوقع أن يتضمن نظام iOS 26 مشاركة مُبسّطة لشبكة Wi-Fi بين أجهزة آبل، وإدارة للبطارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحتى وضع سطح مكتب لأجهزة iPhone المزودة بمنافذ USB-C، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل شاشات خارجية لتجربة أشبه بالكمبيوتر الشخصي.

كما يُقال إن نظام iPadOS 26 سيُقدّم تجربة أشبه بجهاز ماك، مع شريط قوائم علوي وتحسينات على Stage Manager، واجهة تعدد المهام من آبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحصل نظام macOS والأنظمة الأخرى على تناسق بصري بدلاً من الميزات البارزة.

تطبيق مخصص للألعاب

قد يحظى اللاعبون أيضًا ببعض الاهتمام ، ويُلمح جورمان إلى تطبيق ألعاب جديد متعدد المنصات، يعتمد على مركز الألعاب ، ويضيف قوائم الأصدقاء، ولوحات المتصدرين، ويتكامل بشكل كامل مع Apple Arcade، وسيعمل على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV.

ذكاء آبل

بالنسبة لسيري وذكاء آبل، ينصبّ التركيز هذا العام على تحسين ما هو قيد التطوير حاليًا، بما في ذلك استجابات أذكى وأكثر وعيًا بالسياق، وأداة جديدة للتدريب الصحي ، كما يتوقع المطورون ظهور أدوات جديدة تُحسّن دمج ذكاء آبل في تطبيقات الجهات الخارجية.

تحديث الأجهزة

لا تزال هناك فرصة للكشف عن أجهزة جديدة، ربما جهاز ماك برو M4 أو حتى لمحة سريعة عن النظارات الذكية التي يُشاع عنها ، في حين أن مؤتمر WWDC هو في الأساس منصة لعرض البرامج، فقد سبق أن استغلت Apple هذا الحدث للكشف عن أجهزة جديدة ، مثل جهاز Vision Pro وأجهزة ماك الجديدة لعام 2023.