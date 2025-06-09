شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى ميزات تطبيق Gemini المجانية والمدفوعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تُقدّم جوجل تطبيق Gemini بثلاث فئات، تتوفر العديد من ميزات تطبيق Gemini مجانًا، بينما يُتيح لك دفع 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا الاشتراك Google AI Pro (الذي يشمل 2 تيرابايت من سعة التخزين) المزيد من الميزات، بينما يُتيح لك اشتراك Google AI Urtla، بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، جميع الميزات الأخرى، بما في ذلك أحدث الإمكانيات.

نماذج Gemini يحصل جميع مستخدمي تطبيق جيميني على "وصول عام" إلى إصدار 2.5 فلاش، وهو الإصدار الافتراضي حاليًا، يحصل المستخدمون المجانيون على " وصول محدود " إلى جيميني 2.5 برو (نسخة تجريبية)، ولا يزال هذا الإصدار قيد الاختبار وغير متاح للجميع، وتقول جوجل إنه مخصص "للاستدلال والرياضيات والبرمجة"، ويستفيد منه كانفاس بشكل خاص.



الفئة المجانية: ثلاث فئات مختلفةالفئة المجانية: تتيح الوصول إلى إصدار Gemini 2.5 Flash، وهو النموذج الافتراضي الحالي، مع إمكانية تجريبية ومحدودة لنموذج Gemini 2.5 Pro. يتمتع المستخدمون بإمكانية رفع مستندات نصية وعروض تقديمية (مثل PDF، DOCX، PPTX)، للحصول على ملخصات وتحليلات سريعة.

Google AI Pro (19.99 دولارًا شهريًا): يحصل المشتركون في هذه الفئة على سعة تخزين سحابية 2 تيرابايت، إلى جانب "وصول موسّع" لنموذج 2.5 Pro. وتتاح لهم ميزات إضافية مثل تحميل جداول البيانات (XLS، CSV، Google Sheets) وتحليلها بيانيًا. كما يمكنهم الاستفادة من نافذة سياقية أطول تصل إلى مليون رمز (حوالي 1500 صفحة نصية)، ومراجعة المحادثات السابقة لتحسين التفاعل مع Gemini.

Google AI Urtla (249.99 دولارًا شهريًا): يُعد هذا الاشتراك هو الأعلى من حيث الإمكانيات، ويوفّر وصولًا كاملاً لنموذج 2.5 Pro، بما في ذلك أوضاع متقدمة قادمة مثل "التفكير العميق" و"وضع الوكيل". كما يتيح تحميل وتحليل مستودعات الأكواد البرمجية بلغات متعددة مثل C، Python، Java، SQL، وغيرها، مع إمكانية تصحيح وتحسين الشيفرات.

تحليل الملفات والدردشات توفر جوجل في تطبيق Gemini إمكانية تحميل وتحليل مستندات وعروض تقديمية لجميع المستخدمين، بينما يقتصر تحليل البيانات وجداول Excel وملفات الأكواد البرمجية على مشتركي Pro وUrtla فقط.

في الوقت ذاته، يستطيع مشتركو الخطتين المدفوعتين الرجوع إلى المحادثات السابقة مع Gemini والاستفادة منها، بينما يتمتع المستخدم المجاني بإعدادات شخصية لكل محادثة دون الرجوع إلى السجلات السابقة.

نافذة السياق: معيار جديد في الذكاء الاصطناعى تُعد "نافذة السياق" أحد أبرز الفروقات بين الخطط، حيث تتيح جوجل في النسخة المجانية نافذة بسعة 32,000 رمز (ما يعادل نحو 50 صفحة نص)، بينما توفر مليون رمز في خطتي Pro وUrtla، ما يسمح بالتعامل مع مستندات ضخمة أو كود معقد دفعة واحدة.

وتعني نافذة السياق (Context Window) كمية المعلومات التى يمكن للنموذج (مثل Gemini أو ChatGPT) رؤيتها والتعامل معاها مرة واحدة أثناء المحادثة، حيث يمكن اعتبارها مثل "ذاكرة قصيرة المدى" للموديل أثناء الدردشة.