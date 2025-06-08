شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مواصفات هاتف iPhone 18 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط التكهنات المتزايدة حول سلسلة iPhone 17 القادمة، ظهرت شائعة جديدة مفادها بأن Apple تعمل على تحديث شامل للكاميرا، حيث يُعرف عن عملاق التكنولوجيا تباطؤه في مواكبة الاتجاهات الجديدة والناشئة، ويُعد هاتف iPhone Fold مثالاً واضحًا على ذلك، وبينما بدأت شركات كبرى أخرى بتجربة مواصفات الكاميرا عالية الدقة، يبدو أن Apple قد قررت أخيرًا اتخاذ هذه الخطوة.

وقد تستكشف Apple أخيراً مجال التصوير فائق الدقة في الهواتف الذكية، حيث تشير التقارير إلى أن عملاق التكنولوجيا يختبر مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل لطرازات iPhone المستقبلية، وفقاً لمخبر Digital Chat Station على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo.

وفي حين لم يكشف المنشور عن تفاصيل المستشعر أو الشركة المصنعة له، إلا أن هذه الخطوة تُشير إلى أن Apple قد تُجهز لزيادة كبيرة في مجال التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة - وإن لم يكن ذلك في المستقبل القريب، وتشير تكهنات الصناعة إلى أن مستشعر 200 ميجابكسل الجديد سيُستخدم ككاميرا خلفية رئيسية في هاتف iPhone Pro القادم.

وسيُمثل هذا قفزة كبيرة في معايير التصوير الحالية لهواتف Apple الرائدة، وعلى سبيل المثال، قدّم طرازا iPhone 14 Pro و15 Pro مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يُمثل قفزة كبيرة عن كاميرات 12 ميجابكسل السابقة المستخدمة لسنوات، ومع ذلك، لطالما كانت Apple حذرة في تبني التقنيات الجديدة، وغالبًا ما تختار الانتظار حتى تنضج الابتكارات وتُحسّن قبل دمجها في منتجاتها.

وسيُحسّن مستشعر 200 ميجابكسل ليس فقط تفاصيل الصور ووضوحها، بل يُتيح أيضًا إمكانيات أكبر في مرحلة ما بعد المعالجة، مثل التكبير المتقدم، والطباعة عالية الدقة، والقص الديناميكي، ومع ذلك، ووفقًا لخطة Apple الحالية، من غير المرجح أن تُطرح هذه الميزة في المدى القريب.

وفقًا للشائعات المستمرة، من المقرر أن تتميز طُرز iPhone 17 Pro، المتوقع إطلاقها في عام 2025، بنظام كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، مما يُشير إلى أن مستشعر 200 ميجابكسل ليس جزءًا من استراتيجية Apple الفورية للكاميرا، وعلاوة على ذلك، لم يُذكر أي شيء يُذكر عن إعداد مثل هذا المستشعر لهاتف iPhone 18 Pro أيضًا، ولكن، من المُحتمل أن تُطرح هذه الترقية الجديدة مع طُرز iPhone 18 Pro، المُتوقع إطلاقها في عام 2026، مع ذلك، ننصحك بأخذ هذا الأمر بحذر وانتظار الإشعار الرسمي.

في الوقت الحالي، يعتبر الاختبار بمثابة إشارة قوية إلى أن شركة Apple تفكر جديا في دخول سباق الكاميرات ذات الميجابكسل العالي - ولكن كما هو الحال دائما، في إطار الجدول الزمني الخاص بها.