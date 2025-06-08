شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق التقاط لقطات شاشة على جهاز ماك والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد عن عدة طرق لالتقاط لقطات شاشة على جهاز ماك، حيث يُتيح لك تطبيق Preview القيام بذلك من قائمة "ملف"، كما يوجد تطبيق صغير لالتقاط الشاشة في مجلد "أدوات macOS" يُسمى "لقطة شاشة"، لكن الطريقة الأبسط والأكثر شيوعًا هي استخدام اختصارات لوحة المفاتيح المدمجة في جهاز ماك.

وقال التقرير إن التقاط لقطة شاشة أمر سهل مثل الضغط على Shift-Command-3 لالتقاط الشاشة بأكملها، أو Shift-Command-4 لالتقاط جزء من الشاشة باستخدام مؤشر الماوس كأداة اختيار متقاطع (كما أن الضغط على شريط المسافة يحوله إلى كاميرا لالتقاط النوافذ).

وعادةً ما تُحفظ لقطات الشاشة المُلتقطة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح على سطح المكتب ، ومع ذلك إذا أضفتَ مفتاح التحكم إلى أيٍّ من هذين الاختصارين، فسينسخ نظام macOS الصورة الملتقطة إلى الحافظة بدلاً من حفظها كملف على سطح المكتب، وهو أمر مفيد إذا كنت ترغب في لصقها في تطبيق لتحرير الصور أو عرضها، أو استخدام الحافظة العامة للصقها على جهاز Apple آخر.

وفي برنامج المعاينة، على سبيل المثال، يُنشئ الضغط على Command-N مستندًا جديدًا من محتويات الحافظة دون الحاجة إلى تحديد اسم الملف حتى تصبح جاهزًا لحفظه ، ويمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الوظيفة من شريط قوائم المعاينة (ملف ➝ جديد من الحافظة).