تكنولوجيا: Colorful تطلق جهاز Smatr 900 بمعالج AMD Strix Halo وكرت شاشة Radeon 8060S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Colorful رسميًا عن جهاز Smatr 900 في الصين، وهو جهاز كمبيوتر صغير الحجم (Mini PC) يعتمد على منصة Strix Halo ويتميز بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 395، مقترنًا بذاكرة عشوائية سعة 96 جيجابايت. تم عرض Smatr 900 لأول مرة خلال معرض Computex 2025، وقد قدمت الشركة الآن تفاصيل إضافية حول الجهاز. يضم هذا الجهاز الصغير معالج AMD Ryzen AI Max+ 395، وهو الخيار الأعلى في السلسلة، مزودًا بوحدة معالجة رسوميات RDNA 3.5 الأكثر قدرة حاليًا.

تحديدًا، يتضمن الجهاز وحدة معالجة رسوميات مدمجة Radeon 8060S بـ 40 وحدة حوسبة (CUs)، وتدّعي AMD أنها قادرة على التفوق على وحدة معالجة الرسوميات Nvidia RTX 4070 المخصصة للأجهزة المحمولة. قامت Colorful بتزويد الجهاز بذاكرة LPDDR5X سعة 96 جيجابايت. لم تكشف الشركة عن الحد الأقصى لسعة التخزين المدعومة، لكن الصور التشويقية الأخيرة أظهرت تكوين المنافذ التالي:

3 منافذ USB 3.2 Gen2 Type-A

2 منفذ USB4

2 منفذ USB 2.0 Type-A

1 منفذ DisplayPort

1 منفذ HDMI

1 منفذ Ethernet

1 فتحة بطاقة SD 4.0

فيما يتعلق بالهيكل، أوضحت Colorful أنه مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة ويبلغ حجمه 4.0 لترات. تُظهر الصور التشويقية فتحات تهوية على الجوانب والجزء الخلفي. لم يتم الكشف عن تفاصيل نظام التبريد، لكن بالنظر إلى حجم الهيكل وفتحات التهوية، يبدو أن Smatr 900 مزود بمبرد قوي.

لم يُعلن بعد عن موعد توفر جهاز AMD Strix Halo الصغير هذا للشراء، كما أن سعر النظام لا يزال غير معروف. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن جهاز GMKtec EVO-X2، الذي يستخدم نفس معالج Ryzen AI Max+ 395، يبدأ سعره من 1499 دولارًا في السوق العالمية (نسخة 128 جيجابايت رام + 2 تيرابايت SSD).

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