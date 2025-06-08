شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حجام شاشات iPhone 17.. ما الذى يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد أن تشكيلة هواتف آيفون 17 من آبل ستتضمن أربعة هواتف، اثنان منها سيحصلان على أحجام شاشات جديدة كليًا ، هناك آيفون 17 إير الذي سمعنا عنه عدة مرات، لكن هاتف آيفون 17 القياسي سيختلف أيضًا في حجم الشاشة.

وقال التقرير، سمعنا بعض الشيء عن الحجم المُحدّث سابقًا، ولكن مع تركيز معظم الشائعات على هاتف iPhone 17 Air من السهل نسيان الأمر، أكد محلل الشاشات روس يونج أحجام الشاشات المتوقعة لسلسلة هواتف iPhone 17 بأكملها، وهو تذكير جيد بما يمكن توقعه من هاتف Apple الرائد الأقل سعرًا ، وقال سيحتوي هاتف آيفون 17 على شاشة أكبر بقياس 6.27 بوصة، مما يجعله بنفس حجم شاشة آيفون 16 برو الحالي ، مع هاتفي 16 برو وبرو ماكس، وقدمت آبل شاشات أكبر، بينما حافظ هاتفا 16 و16 بلس على نفس حجم هاتفي 15 و15 بلس.

‌iPhone 17‌

شاشة بحجم 6.27 بوصة، بدلاً من 6.12 بوصة.

‌iPhone 17 Air‌

شاشة 6.55 بوصة.

iPhone 17 Pro

يحتوى شاشة مقاس 6.27 بوصة، مطابقة تمامًا لشاشة iPhone 16 Pro.

‌iPhone 17 Pro‌ Max

- شاشة مقاس 6.86 بوصة، لا يوجد تغيير عن ‌iPhone 16 Pro‌ Max.

وتقرب آبل حجم الشاشة من 6.27 إلى 6.3 بوصة ومن 6.86 إلى 6.9 بوصة، لذا سنحصل على آيفون 17 وآيفون 17 برو بقياس 6.3 بوصة، وآيفون 17 برو ماكس بقياس 6.9 بوصة، أما آيفون 17 إير، فيتميز بشاشة جديدة من المرجح أن تُقرّبها آبل إلى 6.6 بوصة ، وستكون أصغر قليلاً من شاشة آيفون 16 بلس التي حلّت محلها والبالغة 6.7 بوصة.

بصرف النظر عن حجم الشاشة الجديد، فإن ‌iPhone 17‌ يتشكل ليكون iPhone الذي يحتوي على أقل عدد من التغييرات في عام 2025 ، ويشاع أن طرازي ‌iPhone 17 Pro‌ و‌iPhone 17 Air‌ سيحتويان على شريط كاميرا خلفية أفقي جديد، لكن كاميرا ‌iPhone 17‌ ستبدو مثل كاميرا ‌iPhone 16‌.

ومع ذلك، هناك ميزات نتطلع إليها، مثل معدل تحديث ProMotion 120 هرتز الذي يُشاع أنه سيتوسع ليشمل مجموعة ‌iPhone 17‌ بالكامل، وكاميرا سيلفي محسنة بدقة 24 ميجابكسل، وشريحة A19 أسرع.