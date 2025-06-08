شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موجة تسريحات واسعة تضرب قطاع التكنولوجيا في 2025.. مايكروسوفت وجوجل في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه قطاع التكنولوجيا مجددًا موجة تسريحات واسعة النطاق، وتُسرّح شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون وجوجل، آلاف الوظائف مجددًا في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، ومع تراجع الإيرادات، ومع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للمكاتب والعمل، تُجري الشركات تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين لتحسين الكفاءة وإعادة توجيه مواردها.

وفقًا لموقع Layoffs fyi لتتبع تسريحات العمال، تم تسريح أكثر من 61,220 عاملًا في قطاع التكنولوجيا في 130 شركة حتى الآن في عام 2025. إليكم لمحة موجزة عن جميع عمليات التسريح الأخيرة التي أعلنت عنها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل.

مايكروسوفت تُعلن عن تسريحات جماعية

لعلّ أبرز عمليات التسريح في هذه الجولة هي تلك التي أعلنت عنها مايكروسوفت، في 13 مايو، أعلنت الشركة العملاقة، ومقرها ريدموند، قرارها بتسريح 6000 موظف - وهو أكبر تسريح لها منذ عام 2023 - ما أثر على حوالي 3% من قوتها العاملة العالمية البالغة 228 ألف موظف. وقد أثرت عمليات التسريح هذه على الموظفين في جميع المستويات والمواقع، بما في ذلك ما يقرب من 2000 موظف في ولاية واشنطن وحدها.

تؤكد مايكروسوفت أنها تعيد هيكلة فرقها للحفاظ على قدرتها التنافسية في ما تصفه بـ"سوق عمل ديناميكي"، وأوضحت الشركة أن عمليات التسريح الأخيرة لا تتعلق بالأداء، بل هي جزء من جهودها لتقليص مستويات الإدارة وزيادة نسبة المهندسين إلى الموظفين غير الفنيين.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قامت في وقت سابق من يناير بتسريح عدد محدود من الموظفين بناءً على الأداء، وقلصت أدوارًا في قسمي الألعاب والمبيعات.

جوجل تعلن عن المزيد من تسريحات الوظائف

قامت جوجل بتسريح أعداد كبيرة وصغيرة من موظفيها عقب عمليات التسريح الجماعي التي شهدتها عام 2023. ومؤخرًا، انضمت الشركة إلى موجة التسريح مجددًا، حيث ألغت حوالي 200 وظيفة من وحدة أعمالها العالمية في أوائل مايو. ويتولى هذا الفريق إدارة المبيعات والشراكات، ويخضع الآن لإعادة هيكلة "لتعزيز التعاون" وخدمة العملاء بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير رويترز.

تأتي عمليات التسريح في جوجل في أعقاب سلسلة من تخفيضات القوى العاملة في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك مئات الوظائف في وحدة المنصات والأجهزة (أندرويد، بيكسل، كروم) في أبريل، وعمليات خروج طوعية، وتخفيضات في قسم الحوسبة السحابية في فبراير. تجدر الإشارة إلى أن الشركة الأم، ألفابت، سرّحت 12,000 موظف - أي ما يعادل 6% من قوتها العاملة العالمية - في يناير 2023.

أمازون تُخفّض أيضًا الوظائف

وردت أنباء عن جولة أخرى من تسريحات الموظفين من أمازون هذا الشهر أيضًا، حيث سرّحت الشركة حوالي 100 موظف من وحدة الأجهزة والخدمات، التي تُشرف على منتجات مثل مكبرات صوت إيكو، وأليكسا، وكيندل، وسيارات زوكس ذاتية القيادة، ووفقًا للشركة، كانت هذه التسريحات ضرورية لمواءمتها بشكل أفضل مع خارطة طريق منتجاتها وتبسيط عملياتها.

تأتي عمليات التسريح الأخيرة من أمازون في أعقاب تخفيضات سابقة في القوى العاملة حدثت في وقت سابق من هذا العام في عام 2025، وتُواصل جهودًا أوسع نطاقًا لإزالة ما وصفته الشركة بـ "الطبقات غير الضرورية" في هيكلها التنظيمي.

أعلنت كراود سترايك عن تسريحات وظائف

صدر إعلان بارز آخر عن تسريحات الموظفين من شركة الأمن السيبراني كراود سترايك، التي انضمت إلى هذا التوجه الأسبوع الماضي. أكدت الشركة في رسالة بريد إلكتروني لموظفيها أنها بصدد تسريح 5% من قوتها العاملة لتعزيز التركيز على الربحية والنجاح على المدى الطويل، لم تُعلن الشركة عن رقم دقيق، لكنها أكدت أن هذه التغييرات جزء من إعادة هيكلة استراتيجية لقوتها العاملة.