شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعمل آبل على آيفون 17e؟ إليكم ما نعرفه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

فى وقت سابق من هذا العام، أطلقت آبل هاتف iPhone 16e ، ورغم أنه كان في كثير من النواحي خليفةً لهاتف iPhone SE ، إلا أن نظام التسمية يختلف قليلاً مقارنةً بهاتف iPhone SE ، والآن بعد أن أصبح جزءًا من سلسلة هواتف iPhone الرئيسية، تساءل الكثيرون: هل سيكون هذا تحديثًا سنويًا؟ واليوم سنستعرض الشائعات.

iPhone 17e: التحديث السنوى؟

وفقًا للمسرب Instant Digital على Weibo ، تستعد شركة Apple بالفعل للإنتاج التجريبي لهاتف iPhone 17e، مما يشير إلى أنه في الطريق بالتأكيد تقريبًا ويجري التخطيط حاليًا لتجهيز خط إنتاج الطائرة 17e ، وهذا يُجيب على السؤال: ستُطرح الطائرة 17e العام المقبل، وهي الآن في مرحلة الإنتاج التجريبي تقريبًا.

ليس من الواضح ما الذي سيتغير في هاتف iPhone 17e، ستكون Dynamic Island بالتأكيد ترقيةً مُرحّبًا بها، ومن المرجح أيضًا أن يعتمد على شريحة A19 الموجودة في طُرز iPhone 17 القادمة، وقد يُطلق أيضًا مودم C2، مع أن هذا مجرد تخمين شخصي.

بطريقة أو بأخرى، يبدو من المعقول تمامًا أن يكون iPhone "e" الجديد عبارة عن تحديث سنوي، على عكس iPhone SE الذي جاء قبله ، ويتوقع المحلل الموثوق Ming-Chi Kuo أيضًا إطلاق iPhone 17e في النصف الأول من عام 2026.

ما وراء iPhone 17e

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت The Information أن شركة Apple ستنتقل إلى استراتيجية إطلاق iPhone المنقسمة، مع إطلاق iPhone 18 Air وPro وPro Max والهاتف القابل للطي في خريف عام 2026، وإطلاق iPhone 18 و18e في ربيع عام 2027.

في حين أن هذه التفاصيل في حد ذاتها لا تؤكد التحديث السنوي لجهاز iPhone 'e ، إلا أنها تشير على الأقل إلى أن أجهزة iPhone الجديدة ذات المستوى الأساسي سيتم إطلاقها بانتظام أكثر من طرازات iPhone SE ، التي تم إطلاقها في عام 2016 و2020 و2022، مما يترك دورة تحديث متوسطة لمدة 3 سنوات.

ويأمل المستخدمون أن تُنوّع آبل عروضها قليلًا ، مع سعر آيفون الأساسي الذي يبلغ 599 دولارًا أمريكيًا حاليًا، خاصة أن نهضة آيفون ميني ستكون رائعة. وقد يبدأ سعره من 499 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية من آيفون 12 ميني وآيفون 13 ميني اللذين يبلغ سعرهما 699 دولارًا أمريكيًا.