تكنولوجيا: ألعاب EA Sports FC 25 وFBC : Firebreak تنضم لخدمة Xbox Game Pass الشهر الجارى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن الدفعة الأولى من الألعاب التي ستنضم إلى خدمة Xbox Game Pass في يونيو، حيث تتصدر لعبة كرة القدم EA Sports FC 25 قائمة الألعاب التي ستنضم إلى خدمة الاشتراك في النصف الأول من الشهر.

وتشمل الألعاب الأخرى التي ستنضم إلى Game Pass إصدارات مُحسّنة من Baldur's Gate 1 و2، وWarhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition، ولعبة الإطلاق FBC: Firebreak، وغيرها.

الإعلان عن ألعاب Game Pass لشهر يونيو

وستتوفر لعبة EA Sports FC 25 لمشتركي Game Pass Ultimate وPC Game Pass عبر EA Play ابتداءً من 12 يونيو، يمكن لعب اللعبة الرياضية على أجهزة Xbox، والكمبيوتر الشخصي، والأجهزة الأخرى المدعومة عبر Xbox Cloud Gaming.

تصل لعبة إطلاق النار عبر الإنترنت FBC: Firebreak من Remedy Entertainment كأول لعبة على Game Pass في 17 يونيو، وتدور أحداث لعبة إطلاق النار التعاونية FPS في عالم لعبة الحركة والمغامرة Control من Remedy، وسيتم إطلاق اللعبة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وبلايستيشن 5، وإكس بوكس ​​سيريس إس/إكس في نفس اليوم، وستكون متاحة أيضًا على بلايستيشن بلس.



وفي 10 يونيو، تنضم Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition، وهي نسخة مُحسّنة من اللعبة الأصلية، إلى الخدمة، وستكون متاحة على أجهزة Xbox Series S/X، والكمبيوتر الشخصي، وخدمة Xbox Cloud Gaming، وبعد يوم واحد، تُضيف Game Pass لعبتي Barbie Project Friendship وKingdom: Two Crowns.

في 13 يونيو، تنضم لعبة "The Alters" الجديدة، وهي لعبة خيال علمي، إلى الخدمة، وتُلقي هذه اللعبة باللاعبين على كوكب مُعادٍ، حيث يتعين عليهم إنشاء نسخ بديلة لأنفسهم للبقاء على قيد الحياة، أما اللعبة الثالثة والأخيرة، Lost in Random: The Eternal Die، فتنضم إلى Game Pass Ultimate وPC Game Pass في 17 يونيو، وستكون لعبة الحركة التكتيكية متاحة للعب على Xbox Series S/X، والكمبيوتر الشخصي، والسحابة.

يحصل أعضاء Game Pass أيضًا على مجموعة من المزايا مع اشتراكاتهم هذا الشهر، بما في ذلك عناصر داخل اللعبة لـ Zenless Zone Zero وSplitgate 2 وThe Finals.

كما أعلنت مايكروسوفت عن قائمة الألعاب التي ستغادر مكتبة Game Pass هذا الشهر، وأمام الأعضاء حتى 15 يونيو للعب Dordogne وHypnospace Outlaw وIsonzo وKeplerth وMy Time At Sandrock وRolling Hills: Make Sushi وMake Friends وDepersonalization.