شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Google Search Live in AI Mode أصبح متاحًا لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن جوجل بدأت باختبار ميزة البحث المباشر (Search Live) علنًا في وضع الذكاء الاصطناعي، ووفقًا للتقرير، بدأ بعض المستخدمين بملاحظة الميزة الجديدة في تطبيق جوجل على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، حيث أُعلن عن ميزة البحث المباشر لأول مرة خلال الجلسة الرئيسية للشركة في مؤتمر I/O 2025 كإضافة لوضع الذكاء الاصطناعي، وعلى غرار Gemini Live، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إجراء محادثات صوتية فورية في البحث، كما يمكن للميزة الوصول إلى بث الكاميرا والإجابة على الاستفسارات بناءً على ما تراه، ويُقال إن ميزة الكاميرا غير متاحة للمستخدمين حاليًا.

ووفقًا لتقرير 9to5Google، بدأت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها ماونتن فيو، باختبار ميزة البحث المباشر علنًا، وقد لاحظ فريق الموقع إمكانية الوصول إلى الميزة على نظام iOS بعد التسجيل في Search Labs، والجدير بالذكر أن وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) متوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط، ولم تُوسّع الشركة نطاقه ليشمل مناطق أخرى بعد.

ووفقًا للقطات الشاشة التي نشرتها الصحيفة، سيشاهد المستخدمون الذين حصلوا على صلاحية الوصول إلى الميزة أيقونة جديدة على شكل موجة في تطبيق جوجل، أسفل شريط البحث، تحتوي هذه الأيقونة على بريق جيميني صغير مضاف إلى الأعلى، ويُقال إنها تحل محل اختصار عدسة جوجل على الجانب الأيسر، والذي يفتح معرض الصور مباشرةً.

كما أوضحت جوجل في مؤتمر I/O، يؤدي النقر على هذه الأيقونة إلى فتح واجهة ملء الشاشة للبحث المباشر، تبدو هذه الواجهة مشابهة لـ Gemini Live، ولكنها تحتوي على زرين في الأسفل - أحدهما لكتم الصوت والآخر للتحقق من نص المحادثة. بمجرد فتح هذه الواجهة، يمكن للمستخدمين البدء في طرح استفساراتهم شفهيًا على الذكاء الاصطناعي، وسيستجيب بنفس الطريقة.

أشار التقرير إلى طريقة أخرى أطول للوصول إلى البحث المباشر وهي النقر على الأيقونة الدائرية الجديدة المزودة بعدسة مكبرة وبريق، والتي تفتح وضع الذكاء الاصطناعي. بمجرد تفعيل وضع الذكاء الاصطناعي، يُمكن للمستخدم، بحسب التقارير، العثور على رمز الموجة على يمين حقل النص. يدعم Search Live حاليًا أربعة خيارات صوتية، وهي Cosmo وNeso وTerra وCassini، والتي يُمكن اختيارها من قائمة النقاط الثلاث.

بمجرد طرح المستخدم لاستعلام، يُقال إن الذكاء الاصطناعي يعرض قائمة بمواقع الويب التي استُخدمت للإجابة. كما يُقال إن Search Live يطرح على المستخدم المزيد من الأسئلة لتحسين الاستعلام وتقديم إجابة أكثر صلة. ويُقال أيضًا إنه يُمكن للمستخدمين طرح أسئلة متابعة.

يُقال إن Search Live يعمل في الخلفية، مما يعني أنه يُمكن للمستخدمين مغادرة الواجهة والانتقال إلى الشاشة الرئيسية مع الاستمرار في طرح الأسئلة. والجدير بالذكر أنه لا توجد أي معلومات حول موعد خطط جوجل لتوسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي وSearch Live إلى مناطق أخرى.