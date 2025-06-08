شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: "ميتا" تدرس ضخ استثمار يتجاوز 10 مليارات دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الأحد بأن شركة "ميتا بلاتفورمز" تجري محادثات لإبرام صفقة استثمارية ضخمة قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في شركة "Scale AI" الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الصفقة قد تكون واحدة من أكبر استثمارات الشركات الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن شروطها لم تحسم بعد وقد تتغير.

ويمثل هذا الاستثمار خطوة نادرة لـ"ميتا" في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كانت تعتمد سابقا على تطوير تقنياتها داخليا، على عكس شركات أخرى مثل "مايكروسوفت" التي استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي".

وتقدم "سكيل إيه آي" خدمات تصنيف البيانات لتدريب نماذج التعلم الآلي، ويضم قائمة عملائها شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي".. وتأسست "سكيل إيه آي" في عام 2016، وتعد من أبرز الشركات الناشئة في مجال تصنيف البيانات، كما تحظى بدعم من عمالقة التكنولوجيا مثل "إنفيديا"، و"أمازون"، و"ميتا" نفسها.

ويبلغ آخر تقييم للشركة نحو 14 مليار دولار، فيما أشارت تقارير سابقة إلى احتمال رفع تقييمها إلى 25 مليار دولار، كما أنها توفر أيضا منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تضم مساهمين من أكثر من 9 آ1لاف مدينة ومنطقة حول العالم.