تكنولوجيا: شائعات: سلسلة Galaxy S26 تصميم أنحف وعدسة تكبير أكثر وضوحًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتردد شائعات بأن سلسلة Galaxy S26 لن تكتفي بتصميم أنحف بكثير، بل ستأتي أيضًا بعدسة تكبير (Telephoto) بدقة 3x محسّنة. إذا صحت هذه التسريبات المبكرة، فاستعد لتصميم أنيق وقدرات تكبير محسنة في هواتف سامسونج الرائدة القادمة.

مؤخرًا، ركزت سامسونج على النحافة كعنصر أساسي في أجهزتها المحمولة من سلسلة Galaxy. بدأت الشركة هذا المسار مع Galaxy Z Fold SE، ويُقال إن Galaxy Z Fold 7 سيكون نحيفًا بشكل لافت أيضًا. والآن، يبدو أن سامسونج ستقلل بشكل كبير من سماكة سلسلة Galaxy S26، مع تزويدها بمستشعر تكبير 3x محسّن.

سلسلة Galaxy S26: الأنحف على الإطلاق

وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن يبلغ سمك كل من Galaxy S26 القياسي وGalaxy S26 Plus حوالي 6.x ملم، بينما سيأتي الطراز الرائد Galaxy S26 Ultra بسماكة تقريبية 7.x ملم. للمقارنة، يبلغ سمك Galaxy S25 Ultra الحالي 8.2 ملم، وS25 Plus 7.3 ملم، وS25 القياسي 7.2 ملم. هذا يعني تقليصًا ملحوظًا في السماكة عبر جميع الطرازات.

من المثير للاهتمام أن هذا التصميم النحيف قد يكون نتيجة هندسة مبتكرة في قسم الكاميرات. أشارت تقارير سابقة إلى أن سامسونج تطوّر هيكلية جديدة لعدسات الكاميرا، مما قد يسمح بتقليل السماكة الإجمالية للأجهزة.

لا تقتصر التحسينات المحتملة على النحافة فحسب. تُشير الشائعات إلى أن سلسلة Galaxy S26 ستتميز بعدسة تكبير 3x محسّنة. حاليًا، تستخدم جميع طرازات Galaxy S25، بما في ذلك Ultra، عدسة تكبير 3x بدقة 10 ميجابكسل ضمن نظام الكاميرا الخلفية. ومع ذلك، قد تشهد سلسلة S26 زيادة في الدقة إلى 12 ميجابكسل لهذه العدسة. بينما يوفر مستشعر التكبير 3x في S25 Ultra نتائج جيدة بفضل حجمه الأكبر مقارنة بالطرازات الأصغر، فإن زيادة الدقة عبر جميع طرازات S26 قد تعني لقطات تكبير أكثر وضوحًا للجميع.

بالطبع، هذه لا تزال شائعات مبكرة، وقد تتغير التصاميم والمواصفات النهائية. سنواصل متابعة التفاصيل الأكثر وضوحًا مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع.

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