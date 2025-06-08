شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 عناصر تصميم مستوحاة من visionOS قادمة إلى iOS 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط آبل لإطلاق تصميم جديد يُوصف بأنه مستوحى من visionOS، أحدث أنظمة التشغيل ومع اقتراب مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، تم رصد visionOS وبعض تفاصيل التصميم التي قد تعتمدها Apple بناءً على التوقعات والمعلومات المسربة. 1.الشفافية داخل شركة آبل، يُعرف مشروع إعادة تصميم نظام التشغيل iOS 26 باسم "سولاريوم"، و السولاريوم هو في الأساس غرفة زجاجية بالكامل مصممة للسماح بدخول قدرٍ كبير من الضوء ومنذ إطلاقه، تميّز نظام VisionOS بقوائم وعناصر واجهة شفافة، إذ يحتاج المستخدمون في بيئة الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى رؤية محيطهم بأكبر قدر ممكم.

تمتزج عناصر التصميم الشفافة في VisionOS بشكل أفضل مع الخلفية لإضفاء مظهر غير بارز، مما يسمح بتداخل الألوان والضوء من العالم الحقيقي، وليس من الصعب تخيّل كيف سيعمل هذا النوع من التصميم الشفاف بشكل جيد في تطبيقات مثل تطبيق الصور.

2. أشرطة التنقل والقوائم العائمة تتناغم القوائم العائمة وأشرطة التنقل مع خاصية الشفافية في نظام VisionOS، سواءً كنت تنظر إلى محيطك من خلال كاميرا النفاذ أو خلفية الواقع الافتراضي.

وفي نظام التشغيل iOS 26، قد تتمكن Apple من تكرار هذا التأثير باستخدام التظليل والظلال التي تجعل عناصر الواجهة تبدو مرتفعة قليلاً عن المحتوى في الخلفية، للحصول على تأثير عمق ناعم وضبابي.

كما يحتوي نظام VisionOS أيضا على العديد من أشرطة الأدوات ذات المحاذاة العلوية بدلاً من الأشرطة السفلية، لذا من المحتمل أن نرى نظام iOS يتجه نحو هذا الشكل أيضًا.

3. الأزرار المستديرة وعناصر الواجهة يحتوي نظام iOS بالفعل على مربعات ومستطيلات مستديرة للأيقونات والإشعارات والقوائم داخل التطبيقات وأشرطة البحث وجميع واجهات البطاقات التي اعتدنا عليها، لكن VisionOS أكثر استدارة.

ويتميز نظام VisionOS أيضًا بتدوير أكثر وضوحًا في الزوايا، وأيقونات التطبيقات دائرية بالكامل وقد يكون نظام iOS 26 أكثر استدارة بشكل عام، ويتوافق بشكل أكبر مع بعض أشكال VisionOS، فقد زعم المُسرب جون بروسر أنه سيكون هناك خيار لأيقونات التطبيقات الدائرية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت Apple سترغب في اتباع هذا النهج لنظام iOS.

4. مظهر زجاجي بفضل شفافيتها، تبدو واجهة VisionOS أشبه بالزجاج المُثلّج، حيث يتميز تصميم مؤتمر Apple WWDC 2025 بألوان قوس قزح زجاجية مُثلّجة بألوان باستيلية متغيرة، وهو ما قد يُلمح إلى خطط اعتماد مظهر زجاجي مُثلّج يشبه زجاج البحر، وهو ليس بعيدًا جدًا عما لدينا بالفعل في VisionOS.

يستخدم نظام VisionOS مادةً مصممةً خصيصًا للنظام، تُطلق عليها Apple اسم "الزجاج" لنوافذ التطبيقات، ويسمح هذا الزجاج بعرض الضوء والمحتوى الافتراضي والأشياء المحيطة من خلال القوائم والنوافذ، كما يتكيف الزجاج مع لون الخلفية، ويوفر تباينًا لمحتوى التطبيقات، مع مراعاة البيئة المادية للمستخدمين.

5. تغييرات إضاءة طفيفة في نظام VisionOS، يمكن لعناصر الواجهة الشفافة التفاعل مع ظروف إضاءة الغرفة التي يتواجد فيها المستخدم، و لا ينطبق هذا على أجهزة iPhone، ولكن يبدو أن نظام iOS سيضيف بعض تأثيرات الإضاءة الخفيفة التي تُبرز الشفافية والتصميم الشبيه بالزجاج.

وفي نظام VisionOS، تُلقي النوافذ أيضًا ظلالًا تستجيب لحركات الرأس و هذا لا ينطبق على نظام iOS، ولكن من الممكن وجود تأثيرات إضاءة وظلال تتغير عند تحريك جهاز iPhone، ويمكن لشركة Apple استخدام التظليل الديناميكي في التطبيقات والأدوات، ويمكن للألوان التكيفية تعزيز هذا التأثير من خلال السماح لعناصر الواجهة بالامتزاج مع خلفية الشاشة والتغير مع الإضاءة المحيطة.