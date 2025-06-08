شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغلق صلاحيات الميكروفون والكاميرا للتطبيقات على هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد غلق صلاحيات الميكروفون والكاميرا للتطبيقات غير الضرورية خطوة مهمة لحماية خصوصيتك، خاصة في زمن تزداد فيه التهديدات السيبرانية، لذا نستعرض اليك بالسطور التالية بالتفصيل، كيفية غدق تلك الصلاحيات حماية لخصوصيتك وبياناتك الشخصية مع شرح المخاطر التي قد تواجهك في حال ترك هذه الصلاحيات مفتوحة.

كيفية إغلاق صلاحيات الميكروفون والكاميرا

على هواتف Android:

1. افتح الإعدادات (Settings).

2. اختر "التطبيقات" (Apps).

3. اضغط على "إدارة التطبيقات" (Manage apps) أو قائمة التطبيقات.

4. اختر التطبيق الذي تريد تقييد صلاحياته.

5. اختر "الأذونات" (Permissions).

6. قم بتعطيل الميكروفون و/أو الكاميرا حسب الحاجة.

أو يمكنك الدخول إلى:

الإعدادات ثم الخصوصية ثم مدير الأذونات ثم الميكروفون/الكاميرا، ثم اختر التطبيقات التي تريد إيقاف صلاحياتها.

و على هواتف iPhone (iOS):

1. اذهب إلى الإعدادات (Settings).

2. انزل إلى أسفل وابحث عن التطبيق المطلوب.

3. اضغط عليه.

4. ستجد خيارات الميكروفون والكاميرا — قم بإيقافها حسب الحاجة.

أو عن طريق الإعدادات ثم اختار الخصوصية والأمان ثم الميكروفون / الكاميرا، ثم عطل التطبيقات غير الضرورية.

وقد تكون هناك عدة مخاطر ناتجة عن ترك الصلاحيات مفتوحة، لعل أهمها: 1. التنصت بدون علمك

تطبيقات خبيثة أو حتى عادية قد تستغل الصلاحية لتسجيل الصوت دون إشعار، مما يعرضك لتسريب محادثاتك الخاصة.

2. تشغيل الكاميرا في الخلفية

هناك حالات موثقة تم فيها تشغيل الكاميرا دون علم المستخدم، مما قد يؤدي لتصويرك أو محيطك سراً.

يمكن استغلال الميكروفون والكاميرا في:

سرقة معلومات سرية من بيئة العمل.

التقاط محادثات حساسة.

مراقبة الأطفال أو العائلة في المنزل.

3. انتهاك الخصوصية الشخصية أو المهنية4. تخزين البيانات على خوادم خارجية

بعض التطبيقات قد تسجل الصوت أو الصور وتخزنها على خوادمها لتحليلها أو بيعها لأطراف ثالثة.

5. استغلال الثغرات الأمنية

حتى التطبيقات الموثوقة قد تحتوي على ثغرات يتم استغلالها من قبل مخترقين لتمكين الميكروفون/الكاميرا عن بُعد.

ونصح الخبراء بالسماح بهذه الصلاحيات فقط وقت الاستخدام الفعلي (مثل المكالمات أو التصوير)، مع أهمية مراجعة الصلاحيات بانتظام، خاصة بعد تثبيت تطبيقات جديدة.