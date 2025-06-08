شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيميني يتيح الآن جدولة المهام مثل ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنتم تتمنى لو أن مساعدكم الذكي قادر على تذكر التفاصيل الصغيرة دون الحاجة إلى ذلك، فقد حققت جوجل هذه الأمنية، على الأقل لبعضكم، حيث ان جيميني، روبوت الدردشة الذكي الذي تطوره الشركة بشكل متزايد، يحصل على تحديث استباقي مع ميزة جديدة مفيدة تُسمى "الإجراءات المجدولة"، إنه بمثابة خادمكم الرقمي، مع تقويم.

تم التلميح إلى هذه الميزة الجديدة في مؤتمر جوجل للمطورين (Google I/O)، وهي متاحة الآن لمستخدمين محددين على نظامي أندرويد وiOS، وهي مصممة لأكثر من مجرد الإجابة على الأسئلة، مع "الإجراءات المجدولة"، يمكنكم توجيه جيميني لتنفيذ المهام بشكل متكرر أو محدد بوقت، وسيقوم بتنفيذها دون أي مطالبات إضافية، تخيلوا الأمر كما لو أن جيميني يُصدر أمرًا دائمًا، وهو يُنصت بالفعل.

لنفترض أنك ترغب كل يوم أحد بخمس أفكار جديدة لمنشورات مدونتك، أو ربما ترغب في الاطلاع على ملخص لأحداث تقويمك وأهم أحداث البريد الوارد كل صباح الساعة الثامنة، أو ربما تحتاج ببساطة إلى تذكير بموعد طبيب الأسنان يوم الثلاثاء، جيميني يوفر لك كل ذلك الآن، بمجرد ضبط هذه المطالبات المجدولة، تتم إدارتها من قسم "الإجراءات المجدولة" الجديد الموجود ضمن إعدادات التطبيق.

تقرب هذه الميزة جيميني خطوةً واحدةً من منافسه ChatGPT، وخاصةً أداة المهام التي أطلقتها OpenAI في وقت سابق من هذا العام بينما يُرسل ChatGPT تذكيرات مُجدولة عبر التطبيق والبريد الإلكتروني، يتقدم Gemini خطوةً أبعد من خلال التكامل بسلاسة مع منظومة Google، من Gmail والتقويم إلى المستندات وغيرها، والنتيجة؟ تجربة أكثر سلاسةً ومركزيةً تُبقي كل شيء تحت مظلة Google.

في حين أن Gemini تمكّن بالفعل من مساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بالمهام والمعلومات من خلال المطالبات عند الطلب، فإن ميزة "الإجراءات المُجدولة" تُتيح له الآن تقديم ما تريده، في الوقت الذي تريده بشكلٍ استباقي. لا مزيد من تكرار نفس السؤال كل صباح، والآن، Gemini يعرف كل شيء.

الإجراءات المُجدولة في Gemini: التوفر

مع ذلك، هناك مشكلة، لن يتمكن الجميع من الوصول إلى "الإجراءات المُجدولة" مباشرةً، يقتصر الطرح حاليًا على المستخدمين المُشتركين في باقة AI Premium من Google، أو أولئك الذين لديهم حساب Google Workspace للأعمال أو التعليم المُؤهل، إذا كنت مشتركًا في باقة مجانية أو قياسية، فسيتعين عليك انتظار دورك.

لكن بالنظر إلى تاريخ جوجل، هناك احتمال كبير أن تصبح الإجراءات المجدولة متاحة على نطاق واسع في المستقبل، ففي النهاية، أصبحت ميزات مثل Smart Compose ووظائف Google Assistant متاحة للجميع - غالبًا دون أي تكلفة إضافية.

باختصار، تُعد قدرة Gemini الجديدة على الجدولة خطوة مهمة نحو جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة وأقل تفاعلية، بالنسبة للمهنيين المشغولين والطلاب، وأي شخص يُدير ملايين علامات التبويب - ذهنيًا أو غير ذلك - قد يكون هذا التحديث بمثابة دفعة الإنتاجية التي كانوا ينتظرونها.

حتى ذلك الحين، يمكن للمحظوظين الذين حصلوا على الوصول المبكر الاستمتاع بـ Gemini كأكثر زميل موثوق به لم تعرفه من قبل، زميل لا ينسى أبدًا، ولا يتذمر أبدًا، ولا يحتاج حتى إلى استراحة قهوة.



