شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمي صور العيد من السرقة؟ دليلك لخصوصية إنستجرام وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال بعيد الأضحى، يتجه الملايين إلى نشر صور احتفالاتهم العائلية ومظاهر العيد على منصات التواصل، وعلى رأسها انستجرام وفيس بوك، إلا أن مشاركة هذه اللحظات قد تعرّض الصور للسرقة أو إعادة الاستخدام من دون إذن، خاصة في ظل تزايد الحالات التي يتم فيها استخدام الصور لأغراض تجارية أو احتيالية دون علم أصحابها، إليك دليلاً مبسطاً لحماية خصوصيتك وصورك خلال موسم العيد.

1. اضبط إعدادات الخصوصية قبل النشر

تأكد من أن حساباتك على انستجرام وفيسبوك غير مفتوحة للعامة.

• على انستجرام:

اذهب إلى “الإعدادات” > “الخصوصية” > فعّل “الحساب الخاص”.

• على فيسبوك:

توجه إلى “الإعدادات والخصوصية” > “إعدادات الخصوصية” > اختر من يمكنه رؤية منشوراتك وحدد “الأصدقاء” فقط.

2. حدّد جمهور المنشور بدقة

حتى مع حساب خاص، يمكنك تخصيص جمهور المنشور:

• على فيسبوك، استخدم خيار “الأصدقاء باستثناء…” لحجب بعض المتابعين.

• على انستجرام، فعّل “قائمة الأصدقاء المقرّبين” لمشاركة القصص أو الصور مع دائرة ضيقة.

3. أوقف إمكانية مشاركة الصور

على فيسبوك، يمكنك منع الآخرين من مشاركة منشوراتك عبر:

“إعدادات الخصوصية” > “من يمكنه مشاركة منشوراتك؟” > اختر “أنا فقط”.

أما على انستجرام، فأوقف “إعادة مشاركة القصص” من خلال الإعدادات > الخصوصية > القصة > وألغ تفعيل “السماح بإعادة المشاركة إلى القصص”.

4. لا تنسَ إلغاء تحديد الموقع

تجنّب إضافة الموقع الجغرافي عند نشر صور العيد، خصوصاً إذا كانت الصور من منزلك أو أماكن خاصة. تحديد الموقع قد يسهل على الغرباء تتبعك.

5. تابع من يلتقط صور الشاشة

انستجرام لا يرسل إشعارات عند تصوير المنشورات، لكنه يعطيك تحكمًا أكبر في القصص من خلال تقييد من يمكنه رؤيتها. إذا كنت تشك في شخص معين، استخدم أدوات الحظر أو الإبلاغ.

6. استخدم العلامات المائية في الصور

إن كنت مضطرًا لجعل حسابك عامًا خلال العيد، فكر بإضافة توقيع بسيط أو علامة مائية إلى صورك لمنع إعادة استخدامها دون إذن.

7. راقب طلبات المتابعة بعناية

خصوصًا على انستجرام، لا تقبل طلبات من حسابات مجهولة أو مريبة. افحص الملف الشخصي وتاريخ المنشورات للتأكد من أن الحساب حقيقي.

8. فعّل تنبيهات تسجيل الدخول المشبوه

في حال تمت سرقة صورك، قد يحاول المخترق الدخول إلى حسابك:

• على فيسبوك، فعّل “تنبيهات تسجيل الدخول غير المعترف به”.

• على انستجرام، فعّل التحقق بخطوتين وتأكد من رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

9. ماذا تفعل إذا سُرقت صورك؟

• إبلاغ المنصة: استخدم أدوات الإبلاغ الرسمية لحذف الصور المسروقة.

• توثيق الحساب: إذا كنت شخصية عامة أو تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين، اطلب توثيق حسابك لزيادة الحماية.

10. توعية الأسرة

في كثير من الأحيان، تكون صور الأطفال أو صور العيد العائلية عرضة للسرقة عبر حسابات الأقارب، احرص على نشر الوعي بينهم بأهمية الخصوصية.

في الختام، لا تنسَ أن أفضل طريقة لحماية خصوصيتك هي التفكير مرتين قبل نشر أي محتوى، العيد مناسبة للفرح، لكن مشاركته لا يجب أن تأتي على حساب أمانك الرقمي.