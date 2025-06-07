شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف ألوان Pixel 10 الجديدة: جوجل تستغنى عن “Obsidian” و”Porcelain” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل للكشف عن سلسلة Pixel 10 في وقت لاحق من هذا العام، والمتوقع أن تضم أربعة طرازات هي: Pixel 10، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold.

ومع تزايد التسريبات المتعلقة بالمواصفات والتصميم، ظهرت تقارير جديدة تشير إلى تغييرات كبيرة في خيارات الألوان، قد تشمل التخلي عن بعض الألوان الأيقونية التي ارتبطت بهواتف بيكسل منذ سنوات.

تغييرات جذرية في الألوان

بحسب تقرير نشره موقع Android Headlines، فإن جوجل قد تتخلى عن لونَي Obsidian الأسود الكلاسيكي وPorcelain الأبيض العاجي، وهما لونان ظهرا منذ سلسلة Pixel 7، وكانا حاضرين في جميع إصدارات الجيل السابق Pixel 9.

ألوان متوقعة لهاتف Pixel 10

وفقًا للتسريب، سيأتي الإصدار الأساسي Pixel 10 بأربعة ألوان هي:

• Iris: لون بنفسجي مشابه لإصدار Pixel 9a.

• Limoncello: لون أصفر متوسط النغمة.

• Midnight: رمادي داكن بديل للون Obsidian.

• Ultra Blue: أزرق ملكي غني.

ألوان Pixel 10 Pro و Pro XL

بالنسبة للإصدارات العليا، أي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، فستتوفر بالألوان التالية:

• Light Porcelain: لون عاجي فاتح، أفتح من Porcelain التقليدي.

• Midnight: نفس الرمادي الداكن الموجود في الطراز الأساسي.

• Smoky Green: أخضر داكن بتدرج جديد على هواتف بيكسل.

• Sterling Grey: رمادي فاتح أقرب إلى الفضي.

ألوان Pixel 10 Pro Fold

أما الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold، فسيأتي بلونين فقط:

• Smoky Green

• Sterling Grey

للمقارنة، فإن سلسلة Pixel 9 تضمنت خيارات مثل:

• Pixel 9: بألوان Peony، Porcelain، Obsidian، وWintergreen.

• Pixel 9 Pro و Pro XL: بألوان Hazel، Porcelain، Rose Quartz، وObsidian.

• Pixel 9 Pro Fold: بلوني Obsidian وPorcelain فقط.

وإذا صدقت التسريبات، فإن جوجل تستعد لإعادة تسمية بعض الألوان وتقديمها بصيغ جديدة مثل Midnight وLight Porcelain، مما يشير إلى توجه تصميمي جديد أكثر جرأة وتنوعًا.

موعد الإعلان المحتمل

تشير تقارير حديثة إلى أن جوجل قد تكشف عن سلسلة Pixel 10 في 20 أغسطس المقبل، ضمن حدثها السنوي Made by Google، وهو الموعد المعتاد لإطلاق أجهزتها الرئيسية.

تُظهر هذه التسريبات أن جوجل تمضي قدمًا في تحديث هويتها البصرية لهواتف بيكسل، في محاولة لإبرازها بشكل جديد ومختلف، وقد يكون ذلك جزءًا من خطة أوسع لجذب مستخدمين جدد وتوسيع حصتها في سوق الهواتف الذكية.