تكنولوجيا: مجموعة Razer Phantom الجديدة: لوحة مفاتيح وماوس وسماعة شفافة بإضاءة RGB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يفضل بعض المشترين رؤية المكونات الداخلية لملحقات الألعاب المتميزة الخاصة بهم. تقدم مجموعة Razer Phantom Collection تصميمًا شفافًا يكشف عن التفاصيل الداخلية، مع السماح لإضاءة Chroma RGB بالتألق دون عوائق. يمكن للاعبين الآن طلب طرازات الماوس ولوحة المفاتيح وسماعة الرأس الشفافة الجديدة من Razer.

تعمل Razer بانتظام على تحديث معدات الألعاب الخاصة بها بأنماط وتصاميم جديدة، لكن مجموعة Phantom Collection تُعد واحدة من أكثر الإصدارات تميزًا التي قدمتها الشركة. تتميز أجهزة Basilisk V3 Pro 35K وBlackWidow V4 75% وBarracuda X Chroma بأغلفة شبه شفافة، مما يجعل المكونات الداخلية للوحة المفاتيح والماوس وسماعة الرأس أكثر وضوحًا. ستتوفر إصدارات Phantom Green من هذه الملحقات قريبًا على موقع Razer.com وبعض تجار التجزئة المختارين.

تُبرز مجموعة Phantom Collection إضاءة Razer Chroma RGB الديناميكية بشكل أكثر وضوحًا في إعدادات الألعاب. تبدأ المجموعة بماوس الألعاب اللاسلكي Basilisk V3 Pro 35K بسعر 169.99 دولار، والذي يكشف غلافه الشفاف عن تقنياته الداخلية، بما في ذلك مستشعر بصري Focus Pro 35K. الماوس أكبر وأثقل من العديد من البدائل المخصصة للرياضات الإلكترونية، لكنه يتميز بحجم يجعله بارزًا على المكاتب. لتكملة الماوس الجديد، كشفت Razer عن سجادة الماوس Firefly V2 Pro الشفافة المزودة بـ 15 منطقة إضاءة.

تُعد لوحة المفاتيح BlackWidow V4 75%، بسعر 199.99 دولار، خيارًا باهظًا للوحة مفاتيح سلكية، لكنها واحدة من أكثر الخيارات قابلية للتخصيص من Razer. يمكن للمستخدمين استبدال المفاتيح الميكانيكية الافتراضية Orange Tactile ببدائل للحصول على تجربة كتابة مثالية. التغيير الأبرز في إصدار Phantom Green هو أغطية المفاتيح ABS الشفافة جزئيًا، مع تأثيرات RGB قابلة للتخصيص لكل مفتاح.

أما بالنسبة لسماعة الرأس، فقد لا تكون إضاءة RGB أولوية، حيث تكون غير مرئية غالبًا للمستخدم. ومع ذلك، تستهدف سماعة Barracuda X Chroma، بسعر 139.99 دولار، اللاعبين المتنقلين بفضل خفتها واتصالها المزدوج عبر Bluetooth وHyperSpeed RF. تتميز بعرض Chroma بست مناطق إضاءة، مما يجعلها جذابة للبث المباشر بفضل أغطية الأذن الشفافة.

مؤخرًا، ابتعدت الملحقات الطرفية عن التصميم الشفاف. إذا كانت مجموعة Phantom Collection غير تقليدية للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين، فإن معدات Razer متوفرة أيضًا بألوان الأسود والأبيض التقليدية.

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